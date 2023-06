LINK LIVE Streaming Belanda vs Italia UEFA Nations League, Gratis Nonton Netherland vs Italy via HP

(ADRIAN DENNIS / AFP)

PREDIKSI Skor Belanda vs Italia UEFA Nations League Malam Ini Jam 20:00 WIB, Highlights, Head to Head, Line Up, Link Live Streaming via gadget. (Dari atas, Kiri) Penjaga gawang Belanda Andries Noppert, bek Belanda Nathan Ake, bek Belanda Denzel Dumfries, bek Belanda Daley Blind, bek Belanda Virgil van Dijk dan penyerang Belanda Cody Gakpo, (dari kiri bawah) gelandang Belanda Davy Klaassen, gelandang Belanda Frenkie De Jong, gelandang Belanda Teun Koopmeiners, penyerang Belanda Steven Bergwijn dan bek Belanda Jurrien Timber berpose menjelang pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia 2022 Qatar antara Belanda dan Ekuador di Stadion Internasional Khalifa di Doha pada 25 November 2022. (ADRIAN DENNIS / AFP)