Lirik Lagu
LIRIK LAGU Terjemahan Loneliness Putri Ariani America’s Got Talent, Arti Lirik Loneliness
Inilah lirik lagu Loneliness yang dinyanyikan Putri Ariani di America’s Got Talent. Putri Ariani menjadi lebih dikenal dunia setelah tampil di AmericA
TRIBUN-MEDAN.com - Inilah lirik lagu Loneliness yang dinyanyikan Putri Ariani di America’s Got Talent.
Putri Ariani menjadi lebih dikenal dunia setelah tampil di America’s Got Talent.
Lagu Loneliness yang dinyanyikan Putri Ariani asal Indonesia tersebut menuai decak kagum para juri dan penonton.
Berikut arti lirik Loneliness Putri Ariani America’s Got Talent.
Lagu Loneliness diciptakan dan ditulis oleh Putri Ariani sebelum akhirnya ia bawakan saat audisi di America’s Got Talent.
Berikut arti lirik Loneliness, Putri Ariani:
Aku ingat saat kita masih satu
I remember when we still one
Tawa Anda, suara Anda, dan mata cerah Anda
Your laugh, your voice, and your bright eyes
Kita bersama dalam cinta ini
We're together in this love
Janji kita akan selamanya
Promise we'll forever
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Manghaholongi Ho By Pimpy Sigalingging
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Bunga Ni Holong Hu By Omega Trio
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Terlalu By Nabasa Trio
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Paimaon Hu By Alex Hutajulu
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Mardua Dalan By Duo Naimarata