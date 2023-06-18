Lirik Lagu

LIRIK LAGU Terjemahan Loneliness Putri Ariani America’s Got Talent, Arti Lirik Loneliness

Inilah lirik lagu Loneliness yang dinyanyikan Putri Ariani di America’s Got Talent. Putri Ariani menjadi lebih dikenal dunia setelah tampil di AmericA

Editor: Salomo Tarigan
zoom-inlihat foto LIRIK LAGU Terjemahan Loneliness Putri Ariani America’s Got Talent, Arti Lirik Loneliness
Youtube Putri Ariani
LIRIK LAGU Putri Ariani LONELINESS yang Dinyanyikan Putri Ariani 

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah lirik lagu Loneliness yang dinyanyikan Putri Ariani di America’s Got Talent.

Putri Ariani menjadi lebih dikenal dunia setelah tampil di America’s Got Talent.

Lagu Loneliness yang dinyanyikan Putri Ariani asal Indonesia tersebut menuai decak kagum para juri dan penonton.

Berikut arti lirik Loneliness Putri Ariani America’s Got Talent.

Lagu Loneliness diciptakan dan ditulis oleh Putri Ariani sebelum akhirnya ia bawakan saat audisi di America’s Got Talent.


Berikut arti lirik Loneliness, Putri Ariani:

Aku ingat saat kita masih satu

I remember when we still one

Tawa Anda, suara Anda, dan mata cerah Anda

Your laugh, your voice, and your bright eyes

Kita bersama dalam cinta ini

We're together in this love

Janji kita akan selamanya

Promise we'll forever

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Tags
lirik lagu
LONELINESS
Putri Ariani America’s Got Talent
Putri Ariani
LAGU Terjemahan Loneliness
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