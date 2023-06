Vivo Y35 Plus 5G dan Y35m Plus 5G Unggulan Kamera Utama 50 MP, Berikut Spesifikasi Lengkapnya

Vivo Y35 Plus 5G

TRIBUN-MEDAN.com - Vivo merilis dua ponsel terbarunya, yakni Vivo Y35 Plus 5G dan Y35m Plus 5G di China, Minggu (28/5/2023).

Kedua smartphone ini sejatinya kembar. Sebab, keduanya mengusung desain dan spesifikasi yang identik. Tidak hanya itu, duo ponsel Vivo ini juga memiliki nomor model yang sama, yaitu V2279A.

Meski kembar, kedua ponsel ini kemungkinan akan dijual di wilayah yang berbeda.

Melihat spesifikasinya, baik Y35 Plus 5G maupun Y35m Plus 5G mengunggulkan kamera utama dengan resolusi 50 MP (f/1.8). Kedua ponsel ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6020 seperti disadur dari Kompas.

Kamera utama ini ditempatkan di punggung ponsel bersamaan dengan sebuah LED flash. Ada beberapa fitur fotografi yang didukung kamera utama itu seperti Night Scene, Portrait, serta Dynamic Photo.

Berpindah ke bagian layar ponsel, terdapat kamera selfie 8 MP (f/2.0) yang dimuat dalam sebuah modul menyerupai tetesan air (waterdrop).

Vivo Y35 Plus 5G dan Y35m Plus 5G dibekali layar IPS LCD 6,64 inci dengan resolusi Full HD Plus (2.388 x 1.080 piksel), refresh rate 60 Hz, dan aspect ratio 19.9:9 dengan rasio layar ke bodi 90,89 persen.

Lihat Foto Vivo Y35m Plus 5G(GizmoChina)

Di balik dapur pacu, System-on-Chip (SoC) Dimensity 6020 dipadankan dengan RAM 6 GB/8 GB LPDDR4X dan media penyimpanan (storage) UFS 2.2 seluas 128 GB/256 GB.

Bila dirasa kurang cukup, pengguna bisa memperluas kapasitas storage lewat slot kartu microSD.

Soal daya, smartphone ini ditopang baterai berkapasitas 5.000 mAh dengan dukungan teknologi pengisian cepat berdaya 18 Watt.

Vivo Y35 Plus 5G dan Y35m Plus 5G menjalankan sistem operasi (OS) Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka (UI) Origin OS 3.0.

Fitur pendukung lainnya mencakup dual SIM, konektivitas 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, port USB-C, audio jack 3,5 mm, serta pemindai sidik jari (fingerprint) yang terintegrasi dengan tombol power (side-mounted).

Harga Vivo Y35 Plus 5G dan Y35m Plus 5G

Vivo Y35 Plus 5G sudah tersedia di China dalam tiga pilihan warna, yakni Star Ring Black, Salt Lake Blue, dan Nebula Purple.

Berikut rincian varian spesifikasi yang dimiliki beserta harganya, sebagaimana dikutip KompasTekno dari GizmoChina, Senin (29/5/2023):

Vivo Y35 Plus 5G (6 GB/128 GB) - 1.399 Yuan (sekitar Rp 2,9 juta)

Vivo Y35 Plus 5G (8 GB/128 GB) - 1.599 Yuan (sekitar Rp 3,3 juta)

Vivo Y35 Plus 5G (8 GB/256 GB) - 1.799 Yuan (sekitar Rp 3,8 juta)

Berbeda dengan kembarannya, Vivo Y35m Plus 5G belum tersedia di sana. Namun, pilihan warna dan harganya sudah diungkap perusahaan. Pilihan warnanya terbagi menjadi Star Ring Black dan Ripple Green.

Berikut varian spesifikasi Y35m Plus 5G dan harganya:

Vivo Y35m Plus 5G (8 GB/128 GB) - 1.599 Yuan (sekitar Rp 3,3 juta)

Vivo Y35m Plus 5G (8 GB/256 GB) - 1.799 Yuan (sekitar Rp 3,8 juta)

