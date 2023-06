CATAT, Ini Jadwal dan Lokasi Pasar Murah Pemko Medan Menjelang Idul Adha, Hanya 2 Hari

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Pemerintah Kota Medan kembali gelar pasar murah menjelang Idul Adha.

Pasar murah tersebut diadakan selama dua hari yaitu tanggal 20 dan 21 Juni 2023.

Kegiatan tersebut dinamakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan berlangsung di Lapangan Pertiwi Kecamatan Medan Barat.

Dalam GPM di Lapangan Pertiwi ini ada berbagai bahan pangan yang dijual. Diantaranya, beras, cabai merah keriting, cabit rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, gula konsumsi, dan minyak goreng .

Seluruh produk GPM dijual di bawah harga pasar. Misalnya, cabai rawit Rp18.000 per kg, cabai merah Rp18.000 per kg, beras kemasan 5kg Rp45.000, dan telur Rp45.000 per papan.

Acara GPM ini dibuka langsung oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setdako Agus Suriyono.

Dalam kegiatan itu, Agus menyampaikan Pesan Wali Kota agar ASN tidak bermain curang dalam pasar murah tersebut

"Jangan ada ASN Kecamatan maupun kelurahan yang bermain curang dalam pengolahan pasar murah tersebut. Jika itu terjadi, kami memastikan ada sanksi," jelas Suriono, membacakan Surat sambutan dari Wali Kota Medan tersebut.

Dikatakan Agus, GPM ini dipersiapkan untuk warga Medan yang membutuhkan subsidi bahan pangan pokok.

"Untuk itu, sudah selayaknya para ASN tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan ini,” ucap Agus dalam pembukaan yang dihadiri segenap perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, Camat Medan Barat Lilik, dan masyarakat itu.

Pasar murah ini, Kata Agus diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu.

Kemudian, untuk meningkatkan keterjangkauan harga pangan untuk masyarakat menjelang Idul Adha.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan saya ingatkan untuk tidak bermain, dengan memborong aneka produk di kegiatan ini, untuk dijual kembali dengan harga normal atau lebih mahal dari harga pasar," ucapnya.

Agus yang juga Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan ini menyampaikan imbauan Wali Kota agar masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan.