Lirik Lagu Batak Boru Na Basa Dipopulerkan Charles Feat Rani Simbolon 

TRIBUN-MEDAN.com - Lirik lagu Batak berjudul Boru Na Basa. Lagu ini populer di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Lagu Batak Boru Nabasa mewakili perasaan orangtua yang melepas anak perempuannya untuk membangun rumah tangga.

Lagu Batak Boru Na Basa dipopulerkan oleh Charles Feat Rani Simbolon

Lirik Lagu Batak Boru Na Basa

Boru hasianku

boru sinuanbeuku nabasa

Nunga magodang ho

naikkon muli nama ho

Boruku da hasian

Nuaeng pe inang

ai nunga ro be rokkap mi helaki

Dimangajanaon

jakkon ma pasupasu ni natorop i

Pir ma tondim

Reff

Burju ma ho o boruku

pature siadopanmi

Sai unang lupa ho inang

manuhuk simatua mi

Asa tanda boru ni raja ho

Tubu ma laklak nang sikkorung

da di dolokni purba tua

Tubuan anak dohot boru

jala sahat saur matua

Tangianhi ma boruku na mandongani ho di nadao

Marsiamin aminan marsianju-anjuan

dainang dohot helaki

Ingot ma padan na ni undukmi

na di jolo ni pandita i

Tung na so jadi ho marsirang

so sinirang i hamatean

I do hata ni Tuhan i

(cr30/tribun-medan.com)