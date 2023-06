Tampil Keren di Aspal, Rolling City CBR150R Jadi Pusat Perhatian

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjawab ekspektasi para pecinta motor sport di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang ingin merasakan sensasi berkendara penuh kebanggaan, PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda berupaya mewujudkannya dengan menggelar aktivitas “Rolling City CBR150R” yang berlangsung pada Sabtu, (6/5/2023).

Rolling City yang diikuti puluhan pengguna Honda CBR150R ini mengambil titik start dari kantor Indako Trading Coy yang berlokasi di Jl. Pemuda Medan. Dimana para peserta terlebih dahulu diperkaya wawasannya oleh para instruktur safety riding Honda dengan pembekalan edukasi keselamatan berkendara saat naik motor di jalan.

Mengedepankan #cari_aman, iringan para rider Honda CBR150R dengan gagah melewati sejumlah titik lokasi keramaian di kota Medan yang menjadi destinasi terpilih, seperti halnya melalui Jl Palang Merah, Jl Imam Bonjol hingga masuk ke Jl Juanda menuju Jl Mongonsidi, Dr Mansyur, dan menuju ke Jl. Setiabudi, Jl. Flamboyan Raya, hingga akhirnya tiba di pusat pelatihan keselamatan berkendara Indako Safety Riding Centre (ISRC) yang berlokasi di Jl Bunga Sakura Medan.

Septa, salah satu peserta rolling city mengungkapkan, sangat bersyukur dapat berkesempatan mengikuti aktivitas menarik bersama Honda CBR150R yang selalu membuat pengendaranya tampil semakin percaya diri dan menjadi pusat perhatian dalam menjalani berbagai aktivitas. Handling yang lincah dengan performa mesin yang mumpuni di kelasnya juga sangat memberikan kenyaman bagi para pencinta kecepatan Sumatera Utara.

Sementara itu Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan melalui aktivitas rolling city, dengan semangat Satu Hati pihaknya berupaya menjawab ekspektasi para pecinta sport Sumatera Utara untuk menjadi pusat perhatian bersama Honda CBR150R hingga membuat semua pasang mata memandang penuh kagum.

“ Berkendara bersama Honda CBR150R akan menjadikan kepercayaan diri bertambah tidak hanya dengan desain striping terkini, tapi juga performa sport berteknologi tinggi dengan akselerasi responsive, melesat kencang penuh kendali dan tampil keren di atas aspal, “ ujar Gunarko Hartoyo.

Potret kebersamaan para pecinta Honda CBR150R ini juga semakin disempurnakan Honda dengan memberikan sharing product knowledge supersport terbaik di kelasnya, CBR250RR yang hadir dengan tampilan Big Bike dan performa tinggi penuh kendali yang mendukung penampilan dan gaya hidup pengendaranya saat menjadi pusat perhatian yang membanggakan di jalan raya.

Sensasi berkendara penuh percaya diri bersama Honda CBR250RR juga dirasakan para peserta rolling city melalui sesi test ride. Dimana para riders merasakan perpaduan terknologi terkini yang menjadikan Honda CBR250RR motorsport paling tepat untuk para pencari sensasi berkendara tanpa banding. New CBR250RR yang dikembangkan dengan tetap mengusung Total Control sebagai DNA CBR Series ini juga hadir mengusung “Pride in Every Ride” yang mampu menghadirkan kebanggaan dalam setiap aktivitas berkendara baik di jalanan perkotaan maupun sirkuit.

