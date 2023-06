Sosok Lady Veronica Nayoan, Istri Randy Kjaernett yang Bongkar Dugaan Perselingkuhan Suaminya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Nama Lady Veronica Nayoan tengah menjadi sorotan karena rumor perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahnaz Sadiqah, adik dari Raffi Ahmad ini dengan suaminya, Rendi Kjaernett.

Dugaan perselingkuhan Shahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett pun sontak membuat heboh dunia maya.

Shahnaz dan Rendi disebut-sebut telah menjalin hubungan sejak Juli 2022.

Sederet bukti tentang perselingkuhan Shanaz dan Rendy dibeberkan oleh istri sahnya, Lady Veronica Nayoan.

Sontak saja, publik langsung menyoroti percakapan mesra yang dilakukan oleh Shahnaz dan Rendy. Keduanya bahkan memiliki panggilan sayang satu sama lain.

Diketahui Lady Veronica Nayoan adalah mantan aktris FTV yang kini lebih aktif sebagai selebgram..

Lantas siapakah sosok Lady Veronica Nayoan?

Veronica Nayoan adalah seorang influencer dengan 428.000 pengikut di Instagram yang sering mendapatkan endorsement untuk produk perawatan kulit dan makeup.

Lady dikenal sebagai aktris FTV dan bintang iklan, namun ia memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia hiburan dan fokus mengurus suami dan anak-anaknya.

Lady sering mengunggah foto-foto dirinya bersama Rendy Karnet dan anak-anak mereka di Instagramnya.

Mantan aktris FTV ini lahir pada tanggal 16 Agustus 1990 dan saat ini berusia 33 tahun.

Di usianya yang masih terbilang muda, Lady sudah memiliki tiga orang anak, yaitu Emma Kjaernett, Noah Kjaernett dan si bungsu Jacob Kjaernett.

Saat menikah dengan Rendy pada tahun 2014 lalu, influencer cantik ini masih berusia 23 atau 24 tahun.

Di dunia hiburan, Lady Veronica pernah membintangi film berjudul 11:11: What You See. Film tersebut merupakan film bergenre horor yang tayang pada tahun 2019.