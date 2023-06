Bak Penyelamat Korban Pelakor, dr Richard Lee Gercep Gandeng Lady Nayoan Usai Bongkar Perselingkuhan 

TRIBUN-MEDAN.com - Bak penyelamat korban-korban perselingkuhan, dr Richard Lee langsung menggandeng Lady Nayoan.

Baru-baru ini, Richard Lee mengabadikan momen bersama Inara Rusli dan Lady Nayoan di akun Instagram pribadinya.

Diketahui, Lady Nayoan menjadi tamu podcast sang dokter.

Hal itu diketahui dari unggahan akun TikTok pribadinya.

"Ini tamu podcast ku yang lagi viral dan bikin kehebohan di media sosial," kata dr Richard Lee mengawali videonya.

"Lady Nayoan yang lagi heboh banget diduga (suaminya) selingkuh dengan salah satu artis,"

"By the way itu artis dia diduga selingkuh kan dia punya keluarga juga kan, dia diduga selingkuh juga, itu apa ya katagori apa itu," tanya dr Richard Lee.

"Iya selingkuh," jawab Lady Nayoan.

"Tapi gara-gara kamu Indonesia itu jadi tahu bahwa di gojek itu ternyata bisa chat-an, gimana caranya kamu bisa tahu?"

"Mereka menjadi bener-bener effort banget kayak gitu kan, kreatif banget di 2023," tanya dr Richard Lee lagi.

"Ya bisa lah dok," jawab Lady Nayoan.

"Emang bisa," timpal Lady Nayoan.

Video singkat dr Richard Lee itu pun ramai mengundang perhatian warganet.

Tak sedikit yang memuji gerak cepat Richard Lee dalam memanfaatkan situasi yang sedang viral.