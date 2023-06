Gubernur Edy Angkat Bicara terkait Protes Eks Kadis PUPR: Jabatan Itu Bukan Hak tapi Kepercayaan

Gubernur Angkat Bicara terkait Protes Eks Kadis PUPR, Edy: Jabatan Itu Bukan Hak tapi Kepercayaan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menanggapi protes yang dilayangkan oleh eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Bambang Pardede.

Mantan anak buahnya itu juga berencana melaporkan Edy Rahmayadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait SK pembebas tugasannya dari jabatan Kadis PUPR dan SK demosi dirinya dari Eselon II ke Eselon III.

"Jadi begini, jabatan itu bukan hak, jabatan itu adalah kepercayaan. Mudah-mudahan tahu lah itu semua. Tetapi kalau gaji itu hak," ujar Edy Rahmayadi saat diwawancarai di kantornya, Kamis (22/6/2023).

Edy menilai, protes yang dilakukan oleh Bambang Pardede sah-sah saja. Tetapi, ia memastikan bahwa keputusan terhadap Bambang Pardede sudah sesuai dengan evaluasi kinerja.

"Ya boleh-boleh saja kita protes sana sini, tetapi semua inikan ada standard kinerja. Ada yang mengatur, saya inikan hanya sebagai ketua, tapi prosedur itu harus dilaksanakan," katanya.

Menurut Mantan Pangkostrad itu, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai kinerjanya yang dilakukan oleh tim khusus.

"Silakan saja (melapor), inikan juga atas seizin KASN, semua itu ada aturannya, makanya di eselon II itu kalau tentara jenderal itu, dia ada estetika, ada skill kemampuannya, jadi tuntutannya di situ. Sehingga dinilai lah kinerja, siapa yang menilai? Ada timnya," ungkapnya.

"Semua ini dinilai ini, yang tak dinilai saya saja, sama wagub, karena saya pejabat politik. Yang menilai saya siapa? Rakyat," ucapnya.

Edy pun mengaku Bambang Pardede belum pernah menemuinya secara langsung untuk membicarakan protesnya terhadap keputusan gubernur.

"Tak ada (menanyakan). Katanya ada suratnya ke saya, alah ngapain surat-suratan, kan dekat saja, orang satu Medan di sini. Datang saja ke tempat saya nanti kan dijawab," ucapnya.

Eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatra Utara Bambang Pardede menggugat Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada Rabu (21/6/2023).

Kuasa Hukum Bambang Pardede, Raden Nuh mengatakan gugatan ini dikarenakan tidak adanya respon dari Gubernur Edy terkait protes yang sudah pihaknya layangkan dari beberapa waktu lalu.

"Beliau telah mengajukan keberatan kepada Gubsu dan Mendagri sebagai upaya administratif yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 dan PP No. 94," kata Raden melalui keterangan tertulis yang diterima tribun-medan.com, Rabu (21/6/2023).

Di samping itu, kata Raden, Bambang Pardede juga telah menyampaikan temuan-temuan pelanggaran undang-undang oleh Gubsu terkait penerbitan Keputusan Gubsu yang mencopotnya dari Jabatan Kadis PUPR Sumut kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Ketua KASN, Kepala BKN dan seterusnya.

"Dikarenakan hingga hari ini, Gubernur Sumatera Utara tidak menanggapi upaya keberatan yang diajukan Pak Bambang Pardede, maka beliau akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang cacat hukum dan melanggar hukum tersebut," ungkap Raden.

(cr14/tribun-medan.com)