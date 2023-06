Lirik Lagu Batak Siboru Na Asing Dipopulerkan Trio Lamtama 

TRIBUN-MEDAN.com - Lirik lagu Batak berjudul Siboru Na Asing. Lagu ini dipopulerkan oleh Trio Lamtama di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Lirik Lagu Batak Siboru Na Asing

Tarnonong au ale ito

Dinamanjalang tanganmi

hurippu do da hasudunganki

di na hu ida ho ito dijoloki

Parekkel nang pamereng mi

manigat parningotanki

tu siboru naung masai dao

marhuta sada di bariba tao

Tarsongon bunga-bunga namangerbai

las nirohakku jonok di lambungmi

tung so bonosan mataki da hasian

paida-ida lambok ni bohimi

hape dung lao maho ito sian joloki

sai manginongi au songgot do sian nipi

Tangis ma au marsak ma au

si boru na asing do hape na di jolokki

[Interlude]

si boru na asing do hape na di jolokki.

(cr30/tribun-medan.com)