Menjelajahi Bangkai Kapal Titanic, Kapal Selam Titan Mengangkut Para Miliarder Dilaporkan Hilang

TRIBUN-MEDAN.COM - Kapal selam Titan yang dioperasikan OceanGate dilaporkan hilang di Samudera Atlantik Utara pada Minggu (18/6).

Sedianya kapal tersebut akan mengantarkan lima penumpang menjelajahi bangkai kapal Titanic.

Namun hingga kini kapal selam yang mengangkut para miliarder tersebut belum ditemukan.

Kapal selam Titan dilaporkan hilang kontak dengan kapal induk kurang dari dua jam setelah berangkat.

Menurut situs OceanGate, kapal selam itu bisa bertahan hingga 96 jam di bawah air dengan lima orang memakai oksigen.

Namun lebih dari 30 jam misi penyelamatan, masih belum juga ditemukan.

Laksamana Muda John Mauger mengatakan, pencarian kapal hilang itu sangat sulit.

Pasalnya, lokasinya berada di daerah terpencil di perairan Amerika Serikat (AS).

Mauger menduga, kapal selam Titan terjebak di reruntuhan dalam laut.

Sehingga petugas tidak mampu mencapainya saat misi penyelamatan.

"Ada banyak puing (di reruntuhan ini) sehingga pencarian lokasi akan sulit," kata Mauger, dikutip dari Daily Mail, Rabu (21/6).

Adapun lima penumpang yang hilang merupakan para miliader dunia.

Mereka adalah Hamish Harding, Shahzada Dawood, dan Suleman Dawood asal Inggris.

Kemudian Paul-Henri Nargeolet dari Prancis serta Stockton Rush yang merupakan CEO OceanGate.



