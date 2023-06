BURSA TRANSFER - Mateo Kovacic Pindah dari Chelsea ke Man City, Jadi Pilar Pengganti Ilkay Guendogan

TRIBUN-MEDAN.COM - Manchester City memboyong Mateo Kovacic sebagai rekrutan anyar pertama musim ini untuk mengarungi kompetisi Liga Inggris 2023/2024.

Gelandang Timnas Kroasia itu dibeli dengan harga total bisa mencapai 30 juta pounds atau setara 572 miliar rupiah.

Angkanya terbagi menjadi 25 juta dalam bentuk biaya transfer dan sisanya berupa variabel bonus.

Kepindahan Mateo Kovacic dari Chelsea ke Man City di bursa transfer musim panas 2023 membuat materi skuad The Citizens yang diarsiteki Pep Guardiola tambah kuat.

Mateo Kovacic pun sudah menjalani tes medis pada Jumat (23/6/2023) pagi waktu setempat.

Fabrizio Romano mencuit bahwa bagian pertama dari dokumen transfer Mateo Kovacic sudah ditanda tangani.

Proses pengesahannya sebagai anak buah Pep Guardiola tinggal menunggu waktu saja.

Kepindahan pemain berusia 29 tahun itu ke Etihad Stadium merupakan win-win solution bagi ketiga belah pihak.

Bagi Man City, Mateo Kovacic dipastikan bakal menjaga kedalaman skuad setelah kepergian pilar sepenting Ilkay Guendogan.

Berdasar nomor punggung terakhirnya di Chelsea, Kovacic bertugas sebagai "pemain nomor 8" atau gelandang box-to-box yang punya daya jelajah luas.

Tak hanya itu, Kovacic juga dapat diandalkan sebagai jangkar, sekaligus pengatur tempo permainan dan distributor bola utama.

Mateo Kovacić is currently undergoing medical tests as new Manchester City player — first part of documents has been already signed. £25m plus £5m add-ons to Chelsea. ???????????? #MCFC

Kai Havertz will complete medical with Arsenal soon — deal official next week. pic.twitter.com/tmEYxFacfQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023 dikutip dari Bolasport.com

Baca juga: Rumor Transfer - Gagal Bawa Pulang Messi, Barcelona Incar Paulo Dybala yang Harganya Lebih Murah

Baca juga: Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA Matchday September, Laga Sebelum Piala Asia 2023? Siapa Menang?