Syahnaz Akhirnya Muncul Usai Perselingkuhannya Dibongkar, Santai Masih Ikut Syuting Sinetron

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah kabar perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett dibongkar, Syahnaz Sadiqah kini bungkam.

Meski demikian, di tengah bungkamnya, ia masih tampak beraktivitas seperti biasanya.

Syahnaz terlihat masih terlibat syuting sinetron Kesetiaan Janji Cinta yang tayang di RCTI.

Hal ini terungkap lewat unggahan seorang kru Kesetiaan Janji Cinta, Muhammad Dhani, di Instagram-nya, @dhoblenk_, Kamis (22/6/2023).

Dalam unggahan Instagram Story Dhani, Syahnaz dan Bunga Zainal foto bersama kru sinetron.

Syahnaz yang tampak tersenyum, mengenakan pakaian pink dipadukan celana putih.

Menurut keterangan Dhani, foto itu diambil di hari terakhir Bunga Zainal di sinetron Kesetiaan Janji Cinta.

Sebagai informasi, Bunga Zainal berperan sebagai Meira dalam sinetron tersebut.

"Last day Meira @bungazainal05," tulis Dhani di Instagram Story.

Unggahan itu lantas di-repost oleh Bunga Zainal dengan menambahkan tulisan:

"Thank you team KJC buat kerja samanya selama ini, sampai ketemu lagi di next judul.

Sukses buat sinetron Kesetiaan Janji Cinta."

Syahnaz muncul saat memilih bungkam usai dugaan perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett terbongkar. (Instagram @dhoplenk_/@syahnaz)

Di unggahan Dhani lainnya, Syahnaz sedang beradu akting dengan artis senior, Cahaya Kamila.

Selain me-mention akun Instagram Cahaya Kamila, Dhani juga menuliskan akun Instagram Syahnaz.