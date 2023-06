Klub Liga Arab Saudi Makin Ngeri, Gagal Dapat Messi Incar Mohamed Salah, Susul Ronaldo dan Benzema?

TRIBUN-MEDAN.COM - Sebelumnya Ronaldo sudah merapat dan berkostum Al Nassr di Liga pro Arab Saudi.

Setelah itu, Karim Benzema juga memastikan bergabung dengan klub Liga Pro Arab Saudi Al Hilal.

Lagi! Klub Liga Arab Saudi makin ngeri mengincar pemain bintang.

Kali ini sosok Mohamed salah yang dibujuk rayu agar mau bermain di kompetisi tersebut .

Tentu saja itu bukan kabar yang biasa.

Lionel Messi yang sempat digadang-gadangkan bergabung dengan Al Hilal nyatanya memilih Inter Miami.

Namun , itu sama sekali tidak mengurangi pamor Liga Pro Arab Saudi.

Butinya kini mereka mengincar sosok Mohamed Salah sebagai pemain yang akan didatangkan

Ya , Di era di mana garis antara sepak bola dan geopolitik semakin kabur, gejolak baru-baru ini dalam lanskap sepak bola Arab Saudi hampir tidak dapat diabaikan.

Negara gurun pasir, yang didorong oleh nafsu rakus akan sepak bola, sedang meletakkan penanda yang tegas. Target mereka yang berani? Jimat Liverpool, Mohamed Salah.

Gagasan ini, dilaporkan oleh Four Four Two , merupakan indikasi berani dari aspirasi Hafez Al-Medlej, seorang pemimpin berpengalaman dalam Konfederasi Sepak Bola Asia dan Liga Pro Saudi.

Jauh dari menerima para veteran yang telah melewati masa jayanya, Liga Pro Saudi, di bawah payung Dana Investasi Publik Arab Saudi, berusaha memikat pemain sepak bola terbaik dan terpandai.

Lanskap berubah dengan cepat, tidak menyerupai retret matahari terbenam keemasan dan lebih merupakan jalur karier alternatif yang menarik bagi para pemain di masa jayanya.

Orang-orang seperti Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves dan bahkan ahli taktik terkenal Steven Gerrard semuanya terpikat oleh daya tarik sepak bola Saudi.