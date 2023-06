SEDANG BERLANGSUNG Persis Solo vs Persebaya, Live Indosiar, Ini Link Nonton Streaming Gratis via HP

Tribun Jogja/Taufiq Syarifudin

Prediksi Persis Solo Vs Persebaya Surabaya Malam Ini Jam 19.00 WIB, Kondisi Tim, Head to Head, Susunan Pemain, Skor, Link Nonton Live Streaming via HP. Sebelumnya, Momen Selebrasi pemain Persebaya Surabaya setelah mencetak gol melawan Barito Putera di Liga 1 2022, Selasa (6/12/2022) di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DIY. Persebaya menang dengan cukup apik setelag sempat tertinggal dulu dari lawannya, Barito Putera. Bajul Ijo menang 3-2.