SIARAN Langsung Uji Coba Persis Solo Vs Persebaya Surabaya Malam Ini, Ferdinand Lawan Mantan

TRIBUN-MEDAN.com - Siaran langsung bola malam ini, Persebaya Surabaya melakoni laga uji coba melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (24/6/2023) malam ini.

Keseruan laga Persis vs Persebaya kick off puku 19.30 WIB live Indosiar..

Pertandingan yang menjadi ajang untuk launching tim Persis Solo ini bakal menyajikan dua tim yang akan melakoni persiapan akhir jelang kompetisi Liga 1 bergulir.

Jelang laga, striker gaek Persebaya Surabaya Ferdinand Sinaga menebar ancaman ke tim yang pernah ia bela.

Ya, Ferdinand Sinaga membela Persis Solo musim lalu dan mencatatkan 2 gol dari total 27 pertandingan.

"Salam, wani, sakjose. Hai Persis Solo saya dan tim Persebaya akan datang ke Solo, tunggu kami," ucap Ferdinand Sinaga dalam unggahan Instagram Persebaya pada Kamis (22/6/2023) malam.

"Wani!," tegasnya.

Pada unggahan tersebut, Persebaya mengirim psywar, Ferdinand Sinaga siap untuk membobol gawang Persis Solo.

"Min @persisofficial Ferdinand Sinaga akan kembali ke Solo."

"Tapi kali ini untuk membobol gawangmu," tulis caption video tersebut.

Laga tersebut akan terasa istimewa karena bertepatan dengan lounching tim tuan rumah yang berjuluk Laskar Sambernyawa.

Tak hanya itu, tuan rumah Persis Solo juga memberikan kuota untuk suporter Persebaya yang ingin menyaksikan pertandingan langsung di lapangan.

Namun dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak Persis Solo.

Laga Persis Solo vs Persebaya bertajuk Fire of Hope: Tribute to Damkar Surakarta.