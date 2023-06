PWI Tebingtinggi Juara I Turnamen Futsal Kategori Instansi

TRIBUN-MEDAN.com, TEBINGTINGGI - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tebingtinggi keluar sebagai juara I pada turnamen futsal kategori instansi yang digelar dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Tebingtinggi Ke-106 dan Hari Bhayangkara Ke-77.

Untuk juara II ditempati Satpol PP Tebingtinggi, Juara III Damkar Tebingtinggi dan Juara IV Sekretariat Pemkot Tebingtinggi.

Mewakili PJ Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani, Kadispora Tebingtinggi berharap, turnamen futsal ini dapat memupuk kebersamaan.

Untuk itu, menurutnya, turnamen-turnamen seperti ini dapat lebih rutin agar bisa mewakili Tebingtinggi sampai ke Provinsi.

"Terimakasih kepada ketua panitia yang telah melaksanakan dengan baik dan lancar. Kami mewakili bapak Walikota berhubung karena beliau lagi ada kepentingan yang lain," ungkapnya saat menutup kegiatan tersebut di GOR Asber Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Kamis (22/6/2023).

Sementara itu, mengawali sambutannya, Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, peserta dalam turnamen futsal ini ada 23 peserta terdiri dari TNI/Polri dan Instansi Pemko Tebingtinggi.

Adapun sistem yang dipergunakan adalah sistem gugur.

Turnamen ini diprakarsai oleh Kapolres Tebingtinggi AKBP Andreas LJ Tampubolon yang didukung instansi terkait.

Sebagai penanggung jawab kegiatan turnamen futsal Katagori Instansi yaitu Kapolsek Tebingtinggi AKP Maruli Simanjorang.

"Besar harapan kami semoga ke depannya akan ada event yang lebih besar lagi," paparnya.

Adapun total hadiah pada kegiatan ini sebanyak Rp5.000.000 dengan ketentuan Juara I Rp2.500.000 plus Thropy, Piagam dan sertifikat, Juara II Rp1.500.000 plus Thropy, Piagam dan sertifikat serta Juara III Rp1.000.000 plus Thropy, Piagam dan sertifikat.

(akb/tribun-medan.com)