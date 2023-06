Wakil Dubes AS Kagum pada UMSU

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia Michael F. Kleine menunjukkan rasa kagumnya pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atas prestasi meraih akreditasi institusi unggul. UMSU juga memiliki 21 ribu mahasiswa.

”Wow! So you have 21 thousand students at your school? That is amazing! And congratulation for your achievement as University with an Excellent Accreditation!

(Wow, jadi universitas anda mempunyai 21 ribu mahasiswa? Luar biasa! Dan selamat atas peraihan akreditasi unggulannya)," kata Mr. Kleine kepada Rektor UMSU Prof. Dr. Agussani, MAP diwakili Kabag Humas Dr. Ribut Priadi, M.I.Kom didampingi Dr. Muhammad Thariq, M.I.Kom di sela- sela acara Perayaan Kemerdekaan AS ke-247 dilaksanakan di kediaman Konsul AS Medan Jl. Walikota, Jumat (23/6/2023) malam.P

ada kesempatan itu, Mr. Kleine juga mendengar UMSU siap melanjutkan kerjasama US-ASEAN UCI Initiative. "Good, thank you," katanya sembari dia senang diajak foto bersama dan berkata: "Foto-foto, okay". Pada kesempatan itu, UMSU menyampaikan selamat kepada Dr. Kleine dan Pejabat Konsul Gordon S. Church dan rakyat AS yang merayakan Kemerdekaan ke-247.

Sebelumnya, UMSU salah satu dari beberapa perguruan tinggi terkemuka di tanah air menjalin kerjasama dan bersinergi dengan sejumlah perguruan tinggi ternama di negeri Paman Sam.

Menurut data direktori, UMSU menjadi peserta Program USA-ASEAN University Connections Initiative (UCI). Program ini digagas oleh Pemerintah Amerika Serikat yang diumumkan pada kegiatan USA-ASEAN Special Summit pada bulan Mei 2022.

Sekretaris Asisten Deputi Program Akademik Kemenlu AS Ethan Rozenweig (10/1/2023) di Washington dalam rilis resmi yang dikirim menjelaskan, melalui program ini, peserta terpilih berkesempatan mengikuti pelatihan secara virtual dan kunjungan tatap muka langsung ke perguruan tinggi di Washington DC, Amerika Serikat.

Lebih lanjut, melalui program ini juga akan dibangun hubungan kerjasama antara perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Kerjasama difokuskan pada penguatan kapasistas perguruan tinggi melalui kemitraan global, kerjasama program pendidikan luar negeri yang sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah Amerika Serikat.

Kegiatan ini sendiri digagas secara resmi lewat Program IDEAS (Increase and Diversity Education Abroad Fos US Students) Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Pada program ini, melibatkan 50 pimpinan perguruan tinggi baik dari Amerika Serikat maupun 8 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Kamboja, Filipina, Laos dan Vietnam. Kegiatan berlangsung dengan 2 bentuk yaitu pertemuan secara virtual yang berlangsung mulai Desember 2022 serta pertemuan tatap muka di Washington DC pada Februari 2023.

Dalam kegiatan tersebut diberikan pelatihan kepada peserta yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama akademik internasional, pertukaran mahasiswa, dosen dan peneliti antar perguruan tinggi Amerika dan Asia Tenggara.

Program ini dikhususkan bagi pimpinan perguruan tinggi yang memiliki pengalaman dalam bidang kerjasama terutama internasional. Terdapat 26 peserta terpilih mewakili perguruan tinggi di Kawasan Asia Tenggara. Sementara dari Indonesia terdapat 5 peserta terpilih. Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Rektor UMSU Prof. Agussani, MAP mengirim delegasi terpilih Assoc. Prof. Dr. Rudianto, M.Si selaku Wakil Rektor III ke Paman Sam.

Tertarik hadir ke UMSU

Dalam kesempatan lain, Wakil Konsul AS di Medan Bidang Politik dan Ekonomi Suraj Mungara juga menyampaikan ketertarikannya untuk bisa berdiskusi dengan komunitas dosen dan mahasiswa UMSU.

“I am looking forward to have a discussion session with your students and colleagues at UMSU soon. (Saya harap bisa ada sesi diskusi dengan mahasiswa dan para dosen di UMSU dalam waktu dekat ini)," katanya kepada UMSU. Dia tidak keberatan jika forum diskusi diadakan secara live melalui podcast.()