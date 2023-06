7 Fakta Menarik Drakor Battle for Happiness, Persaingan Ketat Wanita dari Kalangan Elit

TRIBUN-MEDAN.COM – Battle for Happiness adalah drama Korea thriller yang mengisahkan tentang sekelompok ibu dari kalangan elit yang sering terlibat dalam konflik sengit di media sosial.

Battle for Happiness diadaptasi dari novel berjudul Haengbokbaeteul karya Joo Young Ha, yang tayang dengan total episode sebanyak 16 episode.

Happiness Battle ini tayang sejak hari Rabu (31/05/2023) di saluran ENA atau Genie TV setiap hari Rabu dan Kamis.

Berikut 7 fakta menarik drakor Battle for Happiness

1. Cerita yang Menarik

Happiness Battle merupakan sebuah drama suspense thriller baru di ENA yang mengisahkan tentang persaingan sengit sekelompok ibu dalam mencari kebahagiaan di media sosial.

Ketegangan semakin meningkat setelah salah satu dari mereka meninggal secara misterius. Beberapa di antara mereka berusaha menyembunyikan rahasia, sementara yang lain ingin mengungkapkannya.

Kisah yang penuh ketegangan dan pertempuran psikologis terkait media sosial yang relevan dengan masyarakat modern diharapkan akan membuat penonton ketagihan menontonnya.

2. Menggiring Penonton menjadi Detektif Dadakan

Pada awal episode, penonton dikejutkan oleh kematian Oh Yoo Jin yang diduga bunuh diri, padahal sebelumnya ia masih bertemu dengan rekan-rekannya. Suami Oh Yoo Jin, Kang Do Joon (Lee Gyu Han), pun tidak sadarkan diri.

Penonton menjadi semakin penasaran tentang kematian Oh Yoo Jin, apakah itu benar-benar bunuh diri atau ada yang sengaja membunuhnya.

Penonton mulai mencurigai Song Jeong Ah, Kim Na Young, dan Hwang Ji Hye sebagai tersangka di balik kematian Oh Yoo Jin.

3. Peran Lee El sebagai Jang Mi Ho

Lee El akan memerankan Jang Mi Ho dalam Happiness Battle, seorang rekan pemasaran di sebuah bank yang memiliki kepribadian yang tenang.