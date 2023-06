Chord dan Lirik Lagu Batak Au di Luat na dao Dipopulerkan Jonar Situmorang 

TRIBUN-MEDAN.COM – Berikut lirik dan chord lagu batak Au di Luat na dao yang dipopulerkan oleh Jonar Situmorang.

Lagu batak Au di Luat na dao merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Rahmat Simatupang dan kemudian dinyanyikan oleh Jonar Situmorang.

Lirik Lagu batak Au di Luat na dao ini berisi tentang pesan kepada pasangan yang ada di tempat yang jauh agar tetap menjaga rasa dan cinta.

Chord dan Lirik Lagu Batak Au di Luat na dao

INTRO :

C G Am G

C G C F G C

Unang marsak be ho

G C G C F-G

Marningot au di luat na dao...

C G Am

Pos roham hasian

G C G C

Holan tu ho do rohakku ito