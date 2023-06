TERBARU! Jadwal Liga 1 2023-2024 Mulai 1 Juli, Lengkap dari Pekan Perdana hingga Pekan ke-34

TRIBUN-MEDAN.com - Simak jadwal lengkap Liga 1 2023-2024 yang akan memulai pekan perdana yang berlangsung akhir pekan ini Sabtu (1/7/2023).

Jadwal Liga 1 2023-2024 pekan pertama mengalami perubahan. Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar tak jadi partai pembuka.

Kickoff kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia, Liga 1, musim 2023-2024 akan dimulai akhir pekan ini.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah merilis sejumlah perubahan terkait jadwal pekan pertama Liga 1 2023-2024.

Sebelumnya, laga Persija Jakarta menjamu sang juara bertahan PSM Makassar bakal menjadi partai pembuka musim baru Liga 1.

Akan tetapi, dilansir dari laman resmi PT LIB, laga Persija vs PSM Makassar dipastikan tidak akan menjadi pembuka pekan pertama Liga 1 2023-2024.

Adapun laga pembuka jadwal Liga 1 2023-2024 adalah Bali United vs PSS Sleman.

Laga Bali United vs PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada 1 Juli 2024 pukul 15.00 WIB Live Indosiar.

Jadwal Liga 1 2023-2024:

Pekan 1

1/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Bali United vs PSS

1/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persis Solo vs Persebaya

2/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Dewa United vs Arema FC

2/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persib vs Madura United

2/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persija vs PSM

2/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Barito Putera vs Persita

3/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Rans Nusantara vs Persikabo 1973

3/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persik vs Borneo FC

3/7/2023 Pukul 19.00 WIB – PSIS vs Bhayangkara FC

Pekan 2

7/7/2023 Pukul 15.00 WIB – PSS vs Persis Solo

7/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Arema FC vs Persib

8/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persita vs PSIS

8/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Persebaya vs Barito Putera

8/7/2023 Pukul 15.00 WIB – PSM vs Dewa United

8/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Borneo FC vs Bali United

9/7/2023 Pukul 15.00 WIB – Madura United vs Persik

9/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Persikabo vs Persija

9/7/2023 Pukul 19.00 WIB – Bhayangkara FC vs Rans Nusantara

Pekan 3