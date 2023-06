CHORD dan Lirik Lagu Simalungun Iluh I Bandara by John Eliamman

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Berikut Lirik Lagu Simalungun Iluh I Bandara.

Lagu Simalungun Iluh I Bandara. diciptakan dan dipopulerkan oleh John Eliamman.

Lirik Lagu Simalungun Iluh I Bandara lagu ini bercerita tentang seorang kekasih yang meninggalkan kekasihnya untuk mengejar mimpinya.

Lirik Lagu Simalungun Iluh I Bandara juga berbicara tentang kekuatan pasangan yang tetap setia satu sama lain ketika mereka tidak bersama.

Wajar jika lagu yang penuh makna ini banyak diminati oleh anak muda di tanah Batak, dan tentunya oleh anak muda yang harus berpisah dengan kekasihnya untuk menempuh pendidikan atau bekerja di luar tanah Batak.

Lirik Lagu Simalungun Iluh I Bandara

C Am

Das ma panorang ni misir ma ham haholongan

F G C

Misir lao manadikkon au

C Am

Hu ianan na daoh, na daoh humbai lambungkin

F G C

Mangayak sura-sura mu



*.

G AM C

Ulang.. ulang.. ham tangis

G C

Papusok uhurhin

**.

G Am

Holong na hubaen bamu

C G C

Holong na tongon

C

Anggo das ma holi ham

Am

Bai ianan situjuan mu

F G C

Patugah ham ma kabar mu

C

Songon pasohkon bulisah

Am

Janah pasombuh siholhin

F G C

Da bani parmisir mu



Kembali ke *

Kembali ke **



F C

Ulang ham lupa martonggo bani Tuhan ni

F C

Ase marsada holi use hita tongon

A# F C

Huuu .. haholongan...

A# F C

huuu .. misir ma ham



