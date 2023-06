Film Indiana Jones 5 Segera Tayang di Bioskop Cinepolis, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Indiana Jones and the Dial of Destiny merupakan seri kelima dari serial film Indiana Jones.

Film Indiana Jones yang berdurasi 154 menit ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 28 Juni 2023 mendatang.

Manager Cinepolis Sun Plaza Medan, Syahreza Hafiz mengatakan Film Indiana Jones 5 tayang perdana besok di bioskop cinepolis.

"Jangan lewatkan film action Indiana Jones 5 yang tayang perdana besok di bioskop Cinepolis di seluruh Indonesia" ujar Reza, Selasa (27/6/2023)

Bagi yang sudah tidak sabar untuk menonton film ini, tiket sudah dapat dibeli secara online melalui Aplikasi Cinepolis.

Film action penuh petulangan asal Amerika Serikat ini disutradarai oleh James Mangold dan Jez Butterworth serta John-Henry Butterworth sebagai penulis naskah.

Film Indiana Jones 5 akan membawa penonton dalam petualangan Indiana Jones untuk mengalahkan Jurgen Voller, seorang mantan Nazi yang mengeksploitasi misi pendaratan di bulan.

Harrison Ford kembali berperan sebagai Indy, sang petualang, dan juga Mads Mikkelsen, penjahat utama dalam film ini.

Sinopsis Film Indiana Jones 5

Sinopsis Indiana Jones 5 dimulai dengan sebuah kasus baru yang harus ditangani Jones.

Secara kebetulan, Jones bertemu dengan salah satu musuhnya, Klaber.

Klaber bukan hanya musuh, dia adalah musuh bebuyutan Jones. Keduanya bertemu saat menghadiri sebuah parade di Manhattan.

Pada parade tersebut, Klaber terlihat mengendarai sepeda motor, yang menurut Jones aneh karena ia tiba-tiba sedang mengerjakan proyek penjelajahan luar angkasa.

Tentu saja, setelah melakukan beberapa penelitian, dia membuat penemuan yang mengejutkan. Ternyata Nazi memiliki banyak ilmuwan yang terlibat.

