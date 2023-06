Pertahankan Kualitas Layanan, Gojek Gelar Bengkel Belajar Mitra

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gojek, layanan on-demand terdepan di Asia Tenggara, kembali menggelar acara Bengkel Belajar Mitra (BBM) yang bertempat di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan pada Selasa (27/6/2023)

Kegiatan BBM kali ini hadir dengan dua topik yakni pelayanan prima dan anti kekerasan seksual dengan menghadirkan sejumlah mitra Goride dan Gocar.

Diketahui, berdasarkan dari penelitian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan bahwa Gojek telah menjadi layanan transportasi online yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia

Keunggulan ini menurut INDEF, dilandasi oleh keamanan berkendara dari mitra driver Gojek sehingga memberikan rasa aman bagi pengguna layanan transportasi online yang menjadi prioritas dari para pengguna.

Sahli Adrian Fauzi selaku District Head Gojek Medan, mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas layanan mitra driver sebagai kunci unggul Gojek dalam layanan transportasi online di Indonesia, sekaligus menjadikan mitra driver sebagai agen pelopor dalam menciptakan ruang aman di publik.

“Pelatihan Bengkel Belajar Mitra (BBM) adalah bagian dari rangkaian kegiatan terintegrasi dan berkelanjutan dari Gojek untuk terus menjaga dan meningkatkan mutu kualitas mitra driver agar selalu menjadi andalan pelanggan dan terbaik di Industri," Ujarnya

Dikatakannya, kegiatan ini telah konsisten diadakan oleh Gojek sejak tahun 2018 yang dilakukan di beberapa kota se-Indonesia.

"Kami percaya dengan kualitas layanan yang prima serta kepedulian mitra-mitra kami untuk menjadi agen pelopor dalam menciptakan ruang aman di publik demi menjadikan Gojek sebagai pilihan utama pelanggan," tambah Sahli.

Pelatihan BBM ini menyasar mitra-mitra yang merupakan perwakilan komunitas, sehingga diharapkan ilmu yang mereka dapat melalui pelatihan ini dapat turut disebarkan kepada mitra lainnya dengan jangkauan yang lebih luas.

"Selama ini, BBM telah memberikan pelatihan yang dapat menunjang operasional para mitra dalam melayani pelanggan seperti pelatihan P3K, perawatan kendaraan, keselamatan berkendara, bahasa Inggris, hingga wirausaha dan pengelolaan keuangan," Ucapnya.

Selain pelatihan tatap muka melalui BBM, Gojek juga terus menyediakan pelatihan berbasis online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui fitur Tips Pintar di aplikasi mitra driver.

Tingginya antusiasme mitra driver dibuktikan dengan ragam modul Tips Pintar yang telah diakses sebanyak lebih dari 14 juta kali oleh hampir 1 juta mitra driver.

Sahli menambahkan bahwa BBM dan Tips Pintar adalah bagian dari tiga pilar inisiatif Gojek dalam menjadikan mitra driver paling andal dengan kualitas serta perilaku terbaik dalam memberikan layanan kepada pelanggan.

Adapun ketiga pilar tersebut ialah Pilar Pembelajaran dan Pengembangan (BBM dan Tips Pintar), Pilar Keterlibatan Mitra Driver dan Pelanggan (Forum Kopdar dan Kolom Komentar Pelanggan di Aplikasi) dan Pilar Apresiasi (Driver Jempolan).

"Selain memberikan pelatihan, penting bagi kami untuk terus melibatkan masukan para mitra driver dan pelanggan untuk mengetahui apa yang butuh dilatih dan diperbaiki. Di samping itu, apresiasi harus diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya untuk menghargai serta memotivasi mitra untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan," kata Sahli.

