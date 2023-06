BRI Liga 1 - Prediksi Skor Bali United vs PSS Sleman Laga Pembuka, Persija Jakarta vs PSM Makassar

(Twitter/PSM Makassar)

PT LIB Jelaskan Pilih Bali United Vs PSS Jadi Laga Pembuka Liga 1 2023-2024. Nonton Siaran langsung Live Streamingnya. Akses Link Nonton via HP. Siaran langsung leg 2 Playoff Liga Champions Asia antara PSM Makassar vs Bali United, Sabtu (10/6/2023). Leg pertama PSM vs Bali United berkahir imbang 1-1