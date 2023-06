Susul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr, Pilihan Mantap Gelandang Inter Marcelo Brozovic Bukan Barcelona

TRIBUN-MEDAN.com - Marcelo Brozovic memantapkan pilihannya menyusul bergabung bersama Cristiano Ronaldo di klub Arab Saudi Al Nassr.

Gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic, akhirnya memilih bergabung dengan Al Nassr, ketimbang Barcelona.

Barcelona dipastikan gagal memboyong gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic, pada bursa transfer musim panas 2023.

Sang gelandang timnas Kroasia lebih memilih hijrah ke Liga Arab Saudi untuk bergabung dengan Al Nassr.

Hal itu telah dikonfirmasi oleh pakar mercato asal Italia, Fabrizio Romano, lewat cuitan Twitternya.

Romano juga mengeluarkan kalimat sakti "here we go" dalam postingannya mengenai transfer Brozovic ke Al Nassr, sehingga transfer tersebut biasanya akan terealisasi dalam waktu dekat.

Dalam postingannya, selain menyematkan kalimat "here we go", Romano juga mengungkapkan bahwa Brozovic menerima tawaran klub berjuluk Al-Aalami tersebut setelah tuntutan gajinya sebesar 25 juta euro (sekitar RP409 miliar) per musim dipenuhi.

Adapun biaya transfer pemain berusia 30 tahun itu berada di angka 23 juta euro (sekitar Rp376 miliar).

Brozovic juga sudah dijadwalkan untuk melakukan tes medis pada Jumat (30/6/2023), sebelum menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di Al Nassr.

Dengan demikian, dia akan bergabung dengan Cristiano Ronaldo.

Sebelumnya, Brozovic sempat ramai disebut akan bergabung dengan Barcelona.

Hal itu dikarenakan Brozovic sebenarnya masih ingin bermain di Eropa.

Hanya saja, El Barca tak mau menyanggupi biaya transfer senilai 23 juta euro yang diminta Inter Milan.

