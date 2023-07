BURSA TRANSFER: Kai Havertz dan Daftar Pemain Membelot ke Arsenal dari Chelsea, Dicap Penghianat?

Kai Havertz dikabarkan sudah bergabung dengan Arsenal. Pilih hengkang ke Arsenal dari Chelsea. Kepergian Para Pemain yang Menyebrang ke The Gunners Dianggap 'Penghianat' oleh Fans?

TRIBUN-MEDAN.COM - Nama Kai Havertz menambah panjang daftar pemain yang menyebrang dari Chelsea ke Arsenal.



Bahkan, kedatangan Kai Havertz disambut hangat oleh Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal.

Peresmian transfer Kai Havertz diumumkan oleh Arsenal pada Kamis (29/6/2023) dini hari WIB.

Seperti diketahui, Kai Havertz resmi membelot dari Chelsea dan hengkang ke Arsenal.

Pihak The Gunners tidak menyebut secara pasti durasi kontrak pemain yang diberi nomor punggung 29 itu.

"Pemain internasional Jerman, Kai Havertz, bergabung bersama kami dari Chelsea dengan kontrak jangka panjang," demikian bunyi pengumuman di laman resmi klub seperti dikuti Tribun Medan dari bolasport.com.

Skill dan Fleksibilitas yang dimiliki sang gelandang diyakini sangat berguna bagi tim.

Kai Havertz siap ditempatkan dengan berbagai peran mulai dari gelandang serang, pemain sayap ofensif, sampai penyerang semu.

"Kai merupakan pemain dengan kualitas top," kata Mikel Arteta.

"Dia punya kemampuan serbabisa yang hebat dan cerdas."

"Dia akan membawa kekuatan ekstra untuk lini tengah kami dan membuat variasi dalam permainan," tutur sang nakhoda.

Welcome to The Arsenal, Kai Havertz ????

— Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023

Kai Havertz sendiri mengusung ambisi besar bersama klub barunya.