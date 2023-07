JADWAL Tayang Terbaru Persija Jakarta Vs PSM Makassar Usai Diundur, Juku Eja Pasrah Ikuti Aturan

Jadwal duel big match yang mempertemukan Persija Jakarta vs PSM Makassar pada pekan pertama Liga 1 2023-2024 mengalami perubahan mendadak.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal duel big match yang mempertemukan Persija Jakarta vs PSM Makassar pada pekan pertama Liga 1 2023-2024 mengalami perubahan mendadak.

Sejatinya laga Persija vs PSM akan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Minggu (2/7/2023) dengan waktu kick off pukul 19.00 WIB.

Namun, pada Jumat (30/6/2023) atau H-2 pertandingan, PT Liga Indonesia Baru menerbitkan surat yang menginformasikan bahwa laga diundur menjadi Senin (3/7/2023) dengan lokasi dan jadwal kick off sama.

“Bersama ini PT Liga Indonesia baru (PT LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1-2023/24 NP. 5 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK,” bunyi petikan surat 307/LIB-COR/VI/2023 yang diunggah Persija di website resminya.

Baca juga: JADWAL Siaran Langsung Persis Solo vs Persebaya, Link Live Streaming Liga 1 Live Indosiar

Menanggapi hal tersebut, Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim, mengatakan pihaknya juga sudah menerima surat pemberitahuan dari PT LIB dengan terang dan jelas.

Hal ini tentu sangat tidak diinginkan bagi sang juara bertahan Liga 1 yang bertindak sebagai tim tamu dengan menempuh perjalanan jauh.

Akan tetapi, ia memastikan PSM Makassar akan tetap mematuhi instruksi yang diberikan pihak operator.

“Iya, kami sudah terima surat pemberitahuannya. Situs Liga 1 juga sudah memberitakan. Intinya kami ikut dan terima saja apa yang jadi keputusan penyelenggara,” ujar MO yang biasa disapa Sule dilansir Kompas.com.

Baca juga: PREDIKSI Skor Bali United Vs PSS Sleman Liga 1 Hari Ini, Line-up, H2H Link Streaming Jam 15.00 WIB

Meskipun jadwal pertandingan mundur, tim berjuluk Juku Eja itu memutuskan untuk tetap berangkat sesuai jadwal awal.

Keputusan tersebut diambil untuk menyesuaikan tiket pesawat dan akomodasi yang sudah dipesan jauh hari.

“Iya, tetap berangkat sesuai jadwal semula. Sudah beli tiket pesawat dan hotel,” terangnya.

Perubahan mendadak pada jadwal ini merupakan skenario terburuk yang disebabkan kesiapan Stadion Gelora Bung Karno sebagai venue pertandingan.

Beberapa waktu lalu ramai di media sosial mengenai kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang dipaparkan ketua The Jak Diky Soemarno.

Baca juga: UPDATE Bursa Transfer, Szoboszlai ke Liverpool, Milan Kenalkan Loftus, Chelsea Ditinggal Pemain Lagi

Dalam unggahannya tersebut diberikan narasi SUGBK sedang memperbaiki rumput stadion setelah digunakan untuk acara Bulan Bung Karno beberapa waktu lalu.

Kemudian muncul pernyataan bahwa Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyarankan supaya Persija bertanding di Stadion Madya Jakarta.

Belakangan, PT LIB memutuskan Persija tidak perlu menumpang, namun pertandingannya diundur satu hari.

(tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com