Drakor Longing For You, Kisah Aksi Balas Dendam, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Longing For You merupakan drama Korea Selatan terbaru yang disutradarai oleh Han Chul Soo dan Kim Young-min.

Ditulis oleh Kwon Min-soo, Longing For You merupakan kelanjutan dari drama Battle for Happiness dan dijadwalkan tayang pada 26 Juli 2023.

Drakor Longing For You tayang setiap hari Rabu dan Kamis pukul 21.00 (KST) atau 19.00 (WIB) di ENA.

Drama ini akan menampilkan beragam pemain termasuk Na In Woo, Kim Ji Eun, Kwon Yool, Bae Jong Ok, Lee Gyu Han, dan Jung Sang Hoon.

Sinopsis Longing For You

Drakor Longing For You akan bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai detektif yang ingin membalas dendam.

Dimulai dengan sebuah kasus pembunuhan di Woojin, sebuah kota yang diberkati dan bebas dari kejahatan.

Detektif Oh Jin-sung (Na In Woo) bergabung dengan tim investigasi ketika saudara perempuannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut.

Namun, setelah penyelidikan yang sukses, pembunuhnya ditemukan dan adiknya dibebaskan.

Sayangnya, saat berjalan di tengah hujan di malam hari, adiknya tiba-tiba diserang dan dibunuh oleh penyerang misterius.

Jin-sung berusaha keras untuk mengungkap kematian adiknya dan membalas dendam.

Di sisi lain, dia juga harus berurusan dengan keinginan dan rahasia keluarganya sendiri. Bagaimana kelanjutan ceritanya?

Akankah Jin-sung mampu mengungkap pelakunya? Nantikan Drakor Longing For You mendatang.

(cr30/tribun-medan.com)