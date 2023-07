Honda Luncurkan New XL750 TRANSALP, Teman Baru Bagi Penjelajah Jalanan

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan New XL750 TRANSALP sebagai pilihan baru bagi para pecinta sepeda motor big bike adventure touring di Indonesia pada gelaran Jakarta Fair Kemayoran, Rabu (14/6). Motor sport adventure ini memberikan sensasi kebanggaan berkendara melalui keseimbangan sempurna antara kemudahan pengendalian dan ketangguhan performa di berbagai kondisi jalan.

Nama “TRANSALP” telah lahir sejak pengembangan model pertama yakni XL600V pada tahun 1986. “TRANSALP” memiliki arti melintasi pegunungan yang tinggi seperti pegunungan Alpen di Eropa. Dengan mengusung semangat “All-Rounder Adventure Touring Bike”, model ini memberikan kenyamanan saat dikendarai, tidak hanya saat melintasi jalan raya namun dalam menghadapi beragam situasi seperti jalur pegunungan hingga jalanan tidak beraspal. Untuk mewujudkan pengalaman berkendara tersebut, motor Honda Dual-Purpose pertama ini dikembangkan dengan daya jelajah yang berskala besar serta disematkan bodi fairing dengan gaya desain bodi tangguh yang menyuguhkan aura petualangan sejati. Limpahan fitur berteknologi tinggi dan gaya desain motor Big Bike menjadikan model ini sebagai sepeda motor sport adventure impian bagi para pecinta petualang selama 30 tahun. Kini, AHM hadirkan New XL750 TRANSALP yang siap menemani penjelajahan ke penjuru Indonesia.

Dibekali mesin 750cc, New XL750 TRANSALP mampu menghasilkan tenaga yang berlimpah dan mudah dikendalikan guna memberi kenyamanan mengeksplorasi Indonesia. Motor Big Bike Honda ini menghadirkan sensasi kenyamanan berkendara jarak jauh dengan 5 pilihan riding mode yang mudah dioperasikan sesuai kondisi jalan. Melalui teknolgi Throttle by Wire with Assist/Slipper Clutch, New XL750 TRANSALP juga memberikan kemudahan untuk mengatur tingkat kepresisian tenaga yang dikeluarkan.

New XL750 TRANSALP menjadi sepeda motor Adventure touring impian para penjelajah dengan fitur canggih. New XL750 TRANSALP dilengkapi dengan fitur Full Digital Panel Meter berukuran 5 inci yang memudahkan pengendara untuk mendapatkan berbagai informasi sepeda motor saat berkendara. Model ini juga ditunjang dengan ground clearance yang tinggi, memberi kenyamanan optimal saat dikendarai di jalanan berkontur tanah dan bebatuan, turing jarak jauh serta jalan berliku.

Pada bagian sasis, New XL750 TRANSALP telah dibekali dengan Inverted Telescopic Front Suspension dan Pro-Link Rear Monoshock yang dapat diatur ketinggiannya serta Swing Arm berbahan alumunium memungkinan pengendara untuk bermanuver lebih leluasa saat melalui medan semi off-road dengan bobot sepeda motor yang lebih ringan. Dalam mendukung keamanan saat berkendara, produk ini telah disematkan ban bertipe Dual Purpose dan dilengkapi dengan Front Double Wavy Disc Brake serta ABS 2-Channel pada sistem pengereman depan.

President Director AHM Susumu Mitsuishi mengatakan New XL750 TRANSALP hadir sebagai motor adventure dengan performa dan teknologi mesin terbaik yang cocok menemani berkendara jarak jauh. Big bike adventure Honda ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk melintasi jalanan di berbagai medan. New XL750 Translap didukung mesin bertenaga yang melimpah, beragam fitur dan teknologi akan memberikan kesenangan berkendara di berbagai medan yang dilalui.

Sementara itu Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan, bahwa New XL750 TRANSALP hadir untuk menjawab kebutuhan serta menemani gaya hidup dengan sensasi petualang para pecinta motor sport Adventure. Menurutnya, New XL750 TRANSALP menjadi salah satu pilihan terbaik dan berkelas bagi para pecinta sepeda motor sport terutama segmen adventure untuk menemani berpetualang ke berbagai wilayah di Indonesia. Dengan layanan purna jual sepeda motor Big Bike berkualitas tinggi, Honda pun siap memberikan layanan premium melalui jaringan penjualan 11 Honda Big Wing di Indonesia.

Mendapatkan penerimaan yang baik dari para pecinta motor adventure, pada tahun 2000 TRANSALP hadir melalui XL650V dan penyegaran lebih menarik dihadirkan pada tahun 2008 melalui XL700V TRANSALP. Sejak awal kehadirannya, model ini konsisten menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam pengedalian saat menghadapi berbagai kondisi jalan melalui penggunaan Spoke Wheel serta desain berkarakter tangguh melalui penyematan fairing yang besar.

Performa Jelajah

New XL750 TRANSALP dilengkapi dengan mesin bertenaga serta sasis dinamis yang mempuni untuk menaklukan medan on-road maupun semi off-road. Berbekal mesin 755cc SOHC berpendingin carian dengan 4 katup unicam head mampu menghasilkan tenaga maksimal 67,5 kW @9,500 rpm dan torsi puncak mencapai 75 Nm @7,250rpm. Dukungan teknologi Throttle by Wire untuk mengatur tingkat kepresisian tenaga yang dikeluarkan serta 5 pilihan riding mode yakni mode Gravel, mode Sport, mode Rain, Mode Standard, Mode User untuk dapat disesuaikan dengan keinginan pengendaranya saat menghadapi berbagai jalanan yang dilintasi.

Guna mendukung berkendara di berbagai situasi perjalanan seperti saat semi off-road, kenyamanan saat turing, dan kelincahan ketika berkendara harian, New XL750 TRANSALP hadir dengan sistem suspensi yang berkelas. Mengunakan suspensi depan SHOWA 43mm Adjustable Inverted Telescopic serta dukungan suspensi belakang dengan Pro-link adjustbale monoshock memberikan kenyamanan melintasi berbagai kondisi seperti jalanan beraspal hingga jalanan semi off-road dan berbatu. Memiliki jarak ground clearance yang tinggi yakni 210mm dengan Curb mass 208kg memberikan kenyamanan dan kemudahan pengendalain sepeda motor.

Pada sistem pengereman, model ini hadir dengan Front Double Wavy Disc Brake yang berdiameter ukuran 310mm dan Rear Disc Brake 256mm serta ABS 2-Channel yang memberikan keamanan saat pengereman dengan cengkraman maksimal. Sistem elektronik New XL750 TRANSALP ditunjang dengan teknologi Honda Selectable Torque Control (HSTC) system yang sudah terintegrasi dengan Wheelie Control.

Pada bagian Roda, New XL750 TRANSALP hadir dengan velg Spoke Wheel berukuran 21 inci dan belakang 18 inci. Melengkapi berkendara jarak jauh yang menyuguhkan kenyamanan, balutan ban berukuran 90/90-21 dan 150/70-18 siap hadapi jalanan aspal dan berpasir maupun semi Off-Road.

Dalam mendukung kenyamanan saat berkendara di malam hari, seluruh sistem penerangan pada New XL750 TRANSALP hadir dengan All LED Lighting System yang memberikan kemudahan bagi pengendara untuk melihat jalanan yang lebih jelas. Model ini juga memiliki windshield tinggi guna memberi perlindungan lebih maksimal pengendara dari terpaan angin. Kapasitas tangki bahan bakar yang besar yakni 16,9 liter dan menggunakan sistem PGM-FI sebagai supply pembakaran memberikan dukungan pengalaman untuk berkendara dengan jarak lebih jauh.

New XL750 TRANSALP juga disematkannya TFT Full Digital Panelmeter berpenampilan canggih dan menyediakan berbagai informasi penting mulai dari speedometer, tachometer, riding mode, gear position, tripmeter, rata-rata konsumsi bahan bakar, sisa bahan bakar, serta temperatur suhu mesin. Dari sisi keamanan, model ini juga telah disematkan Honda Ignition Security System pada bagian sistem penguncian sepeda motor. Honda memasarkan New XL750 TRANSALP dengan tiga varian warna yakni Honda Tricolor, Matte Ballistic Black Metallic serta Matte Iridium Gray Metallic.

(*)