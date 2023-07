Promo Makanan Libur Panjang, Beli 3 Paket KFC Hanya Rp 50 ribuan

Promo KFC Take Away Fest di bulan Juli

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Sejumlah merchant kuliner di Kota Medan menawarkan berbagai promo menarik yang dapat dinikmati pada awal Juli 2023.

Promo dan diskon yang diberikan bermacam-macam, mulai dari diskon 50 persen hingga potongan harga.

Adapun merchant kuliner yang menebar promo pada bulan Juli ini adalah McDonalds, KFC dan Pizza Hut.

Berikut daftar promo kuliner di beberapa di Kota Medan :

1. McDonalds

Pada Juli ini, McDonalds memberikan promo setiap pembelian Paket Hemat ukuran Large atau PaNas Spesial Large akan mendapat gratis satu McFlurry Oreo

"Promo Gratis McFlurry feat. OREO balik lagi nih buat kamu yang belum beli," tulis McDonalds Indonesia di akun instagram resminya

Promo tersebut berlaku mulai 3 hingga 11 Juli 2023 untuk pembelian Dine In, Take Away, Drive Thru dan Delivery

"Promo beli Paket Hemat atau Panas spesial gratis McFlurry Oreo ini berlangsung dari 3 sampai 11 Juli 2023," kata McDonalds

Promo ini tersedia di seluruh outlet McDonalds seluruh Indonesia yang dimulai pada pukul 01.00 WIB hingga 05.00 WIB.

2. KFC

Selain McDonalds, restoran cepat saji KFC juga memberikan promo yang bertajuk Take Away Fest.

Promo tersebut memberikan 3 nasi + 3 potong ayam goreng + 3 minuman dengan harga murah yakni Rp 54 ribuan.

Promo ini berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2023 untuk pembelian melalui take away dan drive thru.

3. Pizza Hut

Pada Juli 2023, Pizza Hut juga memberikan promo menarik kepada para pelanggan setia.

Bertajuk promo double box, promo tersebut memberikan harga spesial untuk pembelian Deluxe Chicken Delight, Deluxe Smoked Beef, Spicy Beef, atau Duo Meat BBQ dengan harga Rp 105 ribu untuk dua box pizza dan mendapatkan tambahan 2 lemon tea.

Promo ini berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2023 dengan pembelian dilakukan melalui aplikasi Pizza Hut Indonesia.(cr10/Tribun-Medan.com)