Sosok Dicky Pardosi, dari Remaja Nakal Suka Berkelahi Hingga Bisa Jadi Atlet Muaythai Berprestasi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dicky Pardosi, pria Kelahiran Parsoburan 6 November 1999 ini, berhasil mengalahkan kebiasaan buruknya menjadi sebuah prestasi.

Dulunya ia hanya anak remaja nakal yang suka berkelahi. Kini tak disangka, Dicky Pardosi berhasil menjadi seorang atlet Muaythai yang sudah meraih beberapa kali kemenangan.

Beberapa juara yang pernah diraihnya yakni juara I Jetkundo, Juara I Muaythai dan menjuarai Muaythai Pro di tahun 2022.

Kiprahnya didunia atlet memanglah belum begitu panjang, dirinya mulai aktif sejak tahun 2015 lalu.

Tak hanya menjadi seorang atlet kini Dicky juga terpilih sebagai Grand Finalis The New LMen of The Year 2023.

"Tahun 2022 akhir ikut serta audisi LMen, karena tertarik untuk menjadi campaign pola hidup sehat," ujarnya.

Melewati berbagai proses seleksi, tak mengecewakan hasil dari perjalanannya menjadikan Dicky sebagai wakil Sumut di ajang LMen Of The Year 2023 tingkat nasional.

Lulusan Jurusan Kepelatihan Olahraga dari Universitas Negeri Jakarta ini memang senang dengan aktivitas olahraga, dan menurutnya menerapkan pola hidup sehat itu sangat penting.

"Campaign-nya aku change your mindset change your life. Jadi buat temen-temen yang suka ribut dijalan, merokok dan mabuk-mabukan, mulailah merubah pola pikir dan hidup yang sehat," ungkapnya.

Pesan Dicky sebagai perwakilan Sumut di ajang nasional itu, jangan pernah terbelenggu dengan pikiran minder.

"Jangan terjebak dengan pola pikir kalau kita nggak punya previllage kita nggak bisa jadi apa-apa. Mulai lah peduli dengan kesehatan dan memulai pola hidup sehat, perhatikan olahraga, nutrisi dan pola tidur," pungkasnya.

(cr26/tribun-medan.com)