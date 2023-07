6 Fakta Menarik Drakor HeartBeat, Kisah Vampir yang Jatuh Cinta pada Manusia

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Heartbeat atau yang dikenal juga sebagai Gaseumi Ddwinda merupakan drama romantis fantasi dengan tema vampir.

Heartbeat ini bercerita tentang manusia setengah vampir yang jatuh cinta pada wanita berhati dingin.

Drakor Heartbeat disutradarai oleh Lee Hyun Seok dan Lee Min Soo, dan diproduksi oleh KBS 2.

Adapun pemeran utama dalam drama ini diperankan oleh Ok Taec Yeon yang akan memerankan Seon Woo Hyeol. Heartbeat akan menjadi drama pertama Taecyeon di tahun ini.

Selain Ok Taecyeon, drama ini juga dibintangi oleh Won Ji An yang akan memerankan Joo In Hae.

Selain menampilkan aktor dan aktris ternama Korea, berikut fakta menarik lainnya drama HeartBeat.

1. Kisah cinta antara vampir dan manusia

HeartBeat mengisahkan tentang kisah cinta antara seorang vampir yang ingin menjadi manusia dan seorang manusia yang harus hidup bersama vampir tersebut.

Menurut sutradara Lee Hyun-suk, pertemuan dan kisah cinta antara Seon U-hyeol dan Joo In-hae akan memberikan sentuhan komedi.

Sutradara tersebut menyatakan bahwa ceritanya penuh kegembiraan, keceriaan, dan nyaman untuk ditonton. Dia juga menyebutkan bahwa inilah perbedaan drama ini dengan tema vampir lainnya.

2. Cerita vampir yang berbeda

Sutradara Lee Hyun-suk berusaha memberikan penggambaran karakter vampir yang berbeda dalam drama ini.

Menurutnya, vampir dalam HeartBeat membutuhkan cinta, memberikan sentuhan komedi, dan dapat membuat orang tersenyum dan tertawa.

Ia berpendapat bahwa vampir dalam drama ini tidak perlu memiliki kesamaan dengan vampir pada umumnya yang biasa dilihat oleh penonton.