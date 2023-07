Drakor My Lovely Liar, Kisah Wanita yang Miliki Kemampuan Deteksi Kebohongan, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – My Lovely Liar adalah drama Korea (drakor) terbaru yang akan dirilis pada bulan Juli 2023.

Drakor My Lovely Liar merupakan salah satu karya dari sutradara Nam Sung Woo yang sebelumnya telah menggarap drama Love in Contract (2022) dan My Roommate is A Gumiho (2021).

Adapun aktor dan aktris yang membintangi drakor My Lovely Liar ini adalah Kim So Hyun, Hwang Min Hyun, Yun Jin On, dan masih banyak lagi.

Sinopsis My Lovely Liar

Drama ini menceritakan sosok perempuan bernama Mok Sol Hee (Kim So Hyun) yang memiliki kemampuan khsus.

Kemampuan khususnya ini bisa membedakan orang yang sedang berbohong atau tidak.

Mok Sol Hee membenci kemampuannya dan memandangnya sebagai kutukan.

Karena kemampuan khususnya, Mok Sol Hee tidak dapat memercayai siapa pun.

Suatu hari, Mok Sol Hee pun terlibat dengan tuduhan pembunuhan, namun Hwang Min Hyun yang bersikeras bahwa ia tidak bersalah.

Namun, sayangnya tidak ada seorang pun yang memercayainya.

Bagaimana kelanjutan kisah drama My Lovely Liar?

Saksikan drama My Lovely Liar yang akan segera tayang di tvN 31 Juli mendatang.

Pemeran Pendukung My Lovely Liar

Seo Ji Hoon sebagai Lee Kang Min

Yun Ji On sebagai Cho Deuk Chan

Lee Si Woo sebagai Syaon

Seo Hyun Chul sebagai Jang Joong Kyu

