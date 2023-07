Peringatan HUT Bhayangkara Ke-77, Personil TNI Rindam I BB Beri Kejutan ke Polsek Bangun

TRIBUN-MEDAN.COM, SIMALUNGUN-Dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-77, Personil TNI Rindam I BB memberikan kejutan kunjungan ke Mako Polsek Bangun pada Selasa, (4/7/2023. Kejutan unik berupa penyerangan tak terduga ini sempat membuat personil Polsek Bangun terkejut saat pelaksanaan apel pagi.

Pleton TNI Rindam I BB yang dipimpin oleh Dandodiklatpur Rindam I BB, Letkol INF. Pryo Agus Pujo Semedi, tidak hanya memberikan kejutan, but also gave out a surprise gift in the form of a tumpeng, serenading them with a birthday song.

Kapolsek Bangun, AKP LS Gultom, SH., bersama personil Polsek Bangun dan Ketua Bhayangkari Polsek Bangun menyambut hangat kejutan tersebut. Mereka merasa terharu dan bersyukur atas perhatian dan surprise yang diberikan oleh personil TNI Rindam I BB pada momen penting ini.

Dalam kesempatan tersebut, Dandodiklatpur Rindam I BB mengucapkan selamat HUT Bhayangkara ke-77 kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan berharap sinergitas TNI-Polri semakin erat. Ia juga berharap Polri semakin sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Peringatan HUT Bhayangkara ke-77 ini menjadi momentum mempererat sinergitas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

AKP LS Gultom, SH., dalam kesempatan itu juga memberikan apresiasinya kepada TNI Rindam I BB yang telah memberikan kejutan ini. "Saya merasa terharu dan sangat berterima kasih atas kejutan yang telah diberikan oleh personil TNI Rindam I BB. Ini menjadi kabar bahagia dan akan terus kami ingat” ungkapnya.

Dirinya berjanji akan terus memperkuat kemitraan antara TNI dan Polri demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek Bangun mengatakan kejutan yang diberikan TNI Rindam I BB ini menjadi salah satu bentuk dari sikap saling menghargai dan menjaga hubungan baik antara kedua institusi ini.

Peringatan HUT Bhayangkara ke-77 ini diharapkan bisa menjadi momentum yang baik untuk memperkuat sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam upaya memperkuat peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peringatan HUT Bhayangkara ke-77 ini sendiri ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolsek Bangun, AKP LS Gultom, SH yang diserahkan kepada Dandodiklatpur Rindam I BB sebagai bentuk simbolis kebersamaan dan sinergitas antara TNI dan Polri.(Jun-tribun-medan.com).