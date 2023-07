Respon Bobby Nasution Usai 'Disentil' Panda Nababan: Jadi Motivasi

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Wali Kota Medan, Bobby Nasution angkat bicara, terkait kritik pedas yang dilayangkan politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan.

Menurut Bobby Nasution, kritikan Panda Nababan itu akan ia jadikan sebagai motivasi untuk membangun Kota Medan ke arah yang lebih baik.

"Ini masukan tentunya. Masukan ini bisa menjadi motivasi dan mudah-mudahan sentilan ini bisa berbuah baik," kata Bobby Nasution, usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (3/7/2023).

Namun, Bobby Nasution tak menjelaskan lebih lanjut soal adanya statemen tendensi dinasti yang dilontarkan Panda Nababan.

Baca juga: PANAS Giliran Wali Kota Bobby Kena Kritik Usai Gibran, Panda Nababan Kecewa Kinerja Wali Kota Medan

Jubir Prabowo Minta Bobby Ajak Panda Keliling Medan

Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, meminta Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengundang Panda Nababan untuk keliling Kota Medan.

Hal itu disampaikan berkenaan dengan kritik Panda Nababan, yang menyebut bahwa Bobby Nasution minim prestasi di Kota Medan.

Menurutnya, Panda Nababan harus ke Medan untuk melihat langsung perubahan yang terjadi di masa Bobby memimpin Medan.

"Mas Bobby menurut saya memang memiliki previllige karena beruntung beliau menantu Pak Jokowi, tapi kan itu bukan bisa beliau pilih, itu takdir yang beliau dapat. Nah itu bagus untuk mengakselerasi pembangunan di Medan," kata Dahnil Anzar Simanjuntak saat dijumpai, Minggu (2/7/2023).

Baca juga: Sosok Panda Nababan, Politisi Senior PDIP Sebut Gibran Anak Ingusan: Butuh Proses Seperti Bapaknya

Dahnil menyebutkan, jika Prabowo Subianto sendiri mengapresiasi akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh Bobby di Medan.

Apresiasi itu, kata Dahnil, disampaikan Prabowo ke Bobby saat berkunjung ke Medan beberapa waktu yang lalu.

"Menurut saya akselerasi (pembangunan) itu, bahkan kemarin waktu Pak Prabowo hadir di Medan, Pak Prabowo menyampaikan akselerasi-akselerasi pembangunan yang sudah dilakukan Mas Bobby terus terang kami mengapresiasi itu, Gerindra, Pak Prabowo, saya," sebutnya.

Menurut Dahnil, Bobby memiliki political will yang baik dalam menanggapi masalah di Medan.

Untuk itu Ia berharap, sikap serupa juga harus dimiliki oleh para birokrat di Medan.

Baca juga: Bobby Nasution Dikritik Pedas Panda Nababan soal Prestasi Mantu Jokowi di Medan, Tendensi Dinasti

"Saya lihat Mas Bobby memiliki political will yang baik dan mudah-mudahan itu juga menjadi tanggung jawab semua birokrat, jadi political will nya Mas Bobby itu juga harus menjadi political will nya birokrat di Kota Medan, jadi apa yang dimulai Mas Bobby ini positif," ucapnya.