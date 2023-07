The Sunlake City Residence, Hunian Dilengkapi dengan Waterland dan Funland

Miliki Luas 11 Ha, The Sunlake City Residence menawarkan konsep hunian green living.

TRIBUN-MEDAN.com, DELI SERDANG - Miliki Luas 11 Ha, The Sunlake City Residence menawarkan konsep hunian green living. Dengan konsep tersebut, developer berusaha mempersembahkan value yang akan didapatkan oleh pembeli, diantaranya ruang terbuka hijau yang dapat menyatukan antara satu penghuni dengan penghuni lainnya. The Sunlake City Residence menghadirkan suasana berbeda dan ramah lingkungan.

The Sunlake Residence dibangun diatas lahan seluas 11 ha, dengan total unit sebanyak 480 unit. Terdiri dari empat type hunian, mulai dari tipe 36 Victoria dengan harga Rp300jutaan, tipe 45 Venetian sebanyak 100 unit seharga Rp 400 jutaan dan terakhir ada tipe 83 The Villas tersedia 80 unit seharga Rp 650 jutaan.

Selain rumah, The Sunlake Residence juga menyediakan ruko dua setengah lantai dengan model dua depan, atau depan belakang dapat digunakan sebagai tempat usaha. Kedua sisi bisa dipergunakan untuk usaha yang sama ataupun berbeda. Untuk ruko dibandrol mulai dari Rp 750 juta hingga Rp 1,2 Milyar. Cukup membayar DP 20 persen, Anda sudah bisa memiliki hunian di The Sunlake Residence.

The Sunlake City Residence ini merupakan perumahan terbesar dan termegah di Tanjung Morawa, dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap. Mulai dari komersial area, swimming pool, taman, danau, BBQ area, food court, convention hall, mini market, dan juga jogging track.Tersedia pula funland dan Tamora Waterland yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati akhir pekan Anda dan keluarga.

Selain itu jangan khawatir soal keamanannya sebab di sini menggunakan pengamanan 24 jam, dengan sistem cluster gate. Dengan luas jalan yang lebar dan akses dua jalan juga disediakan.

Harga mulai Rp 300 jutaan hingga Rp 750 jutaan, Anda sudah dapat menikmati rumah dengan kualitas premium dan hunian yang lengkap.

The Sunlake City Residence juga memiliki lokasi yang cukup strategis dan dapat diakses hanya 8 menit saja dari pintu tol Tanjung Morawa, dan 25 menit saja dari Bandara Kualanamu.

