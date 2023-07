Drakor See You in My 19th Life, Kisahkan Kehidupan Renkarnasi, Berikut Link Nonton dan Sinopsisnya

Drakor See You in My 19th Life

See You in My 19th Life adalah drama Korea (drakor) yang tayang pada pada 17 Juni 2023.

Drakor See You in My 19th Life ini merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama oleh Lee Hye.

Drakor See You in My 19th Life ini disutradarai oleh Lee In-jung, yang pernah menyutradarai drama seperti "Fight For My Way" (2017) dan "Love Alarm" (2019).

Aktor yang tampil dalam drama ini antara lain Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, Ha Yoon Kyung, dan Ahn Don Goo.

Drakor See You in My 19th Life dijadwalkan tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di channel tvN dan bisa disaksikan secara global melalui platform streaming Netflix.

Sinopsis See You in My 19th Life

See You in My 19th Life merupakan drama yang mengisahkan tentang kehidupan seorang wanita bernama Ban Ji Eum (Shin Hye Sun).

Kehidupan Ban Ji Eum sangat unik karena ia dapat mengingat kehidupan masa lalunya dan ini merupakan kehidupannya ke-19.

Dalam kehidupan masa lalunya yang ke-18, ia merupakan seorang yang bernama Yoon Joo Won dan memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Yoon Cho Won (Ha Yoon Kyung).

Yoon Joo-won yang berusia 12 tahun bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Moon Soe Ha (Ahn Bo Hyun) dan keduanya menjadi dekat.

Sayangnya, tidak lama kemudian, keduanya terlibat dalam sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kematian Yoon Joo-won.

Setelah itu, Moon Seo Ha tidak memiliki hubungan dengan siapapun, tetapi hidupnya berubah dengan Ban Ji Eum.

Kecelakaan yang melibatkan Yoon Joo-won dan Moon Seo Ha meninggalkan banyak misteri dan konspirasi, dan ia akan mencari kebenaran dari kecelakaan tersebut bersama adiknya di kehidupan sebelumnya.

Bagaimana kelanjutan kehidupan Ban Ji Eum? Cari tahu dalam drama tvN See You in My 19th Life.