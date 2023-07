HUT Kota Medan ke-433, Pemko Gelar Pesta Rakyat dan Undang Penyanyi Ternama, Ini Jadwalnya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Kota Medan menggelar Pesta Rakyat dan sejumlah kegiatan menarik lainnya, dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke-433.

Hal itu diketahui Tribun Medan dari instagram resmi milik Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan @dinaspariwisatakotameda, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Meriahkan HUT Kota Medan, Delipark Mall Tebar Diskon di Midnight Sale Hingga 70 Persen

Baca juga: HUT Kota Medan ke-433, Bobby Nasution Sebut Gerah Dengan Kriminalitas !

Dalam postingan tersebut diterangkan, Pemko Medan akan mengadakan Pesta Rakyat dan beberapa kegiatan meriah lainnya dalam minggu ini.

Dua di antara kegiatan memeriahkan HUT Kota Medan tersebut, yakni Colurful Medan Carnival dan Pesona Indonesia Expo 2023.

"Benar, itu kegiatan yang Pemko Medan adakan untuk memeriahkan HUT Kota Medan," jelas Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Viza Fandhana, Rabu (5/7/2023).

Poster dari Instagram resmi di Instagram Dinas Pariwisata Kota Medan berisikan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan HUT Kota Medan ke-433.

Dijelaskan Viza, untuk kegiatan Pesona Indonesia Expo 2023 akan dilaksanakan selama lima hari mulai tanggal 5-9 Juli 2023.

"Dalam Pesona Indonesia Expo itu diadakan di Deli Park Medan. Dan dibuka hari ini. Dimana dalam satu venue ada tiga stage yang akan menampilkan kegiatan berbeda-beda," ucapnya.

Dalam acara ini, diterangkan Viza akan ada sejumlah kegiatan mulai dari perlombaan hingga menghadirkan puluhan stand food court.

"Ada kegiatan fashion runaway, food festifal, music concert, grand final miss global words keeda dan teens Indonesia 2023, talkshow, make up artist competition, fun games and quiz, modeling, cosplay, Dance, singing, and cook competition," ucapnya.

Selain itu, Viza menerangkan dalam kegiatan ini akan menghadirkan beberapa modeling dan fashion ternama di Indonesia.

"Pastinya kegiatan ini bisa disaksikan secara umum dan akan dibuka malam ini," ucapnya.

Sementara untuk Pesta Rakyat, Viza menjelaskan kegiatan sama seperti tahun lalu yakni Colurful Medan Carnaval.

"Tapi ada beberapa kegiatan yang berbeda dari tahun lalu. Di sini juga akan ada penyanyi ternama yang kita undang," ucapnya.

Baca juga: Bobby Nasution Klaim Beberapa Permasalahan Nasional Ini Berhasil Ditangani Pemko Medan

Kegiatan ini, diterangkan Viza, akan berlangsung pada tanggal 7-8 Juli 2023 mendatang.