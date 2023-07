10 Drakor tentang Perselingkuhan dengan Rating Terbaik, Ada Eve dan The World of the Married

TRIBUN-MEDAN.com - Di antara berbagai genre drama, drakor tentang perselingkuhan menjadi salah satu genre yang populer di kalangan pecinta K-drama.

Drakor tentang perselingkuhan diminati karena mampu membangkitkan emosi penonton.

Tidak jarang, drakor tentang perselingkuhan membuat penonton terbawa suasana melihat akting para aktor dan artis yang memerankan drama tersebut.

Berikut ini adalah beberapa drakor Korea tentang perselingkuhan yang bisa kamu tonton saat memiliki waktu luang.

1. The World of the Married

Drakor Korea pertama yang mengangkat tema perselingkuhan adalah The World of the Married. Drama ini mengisahkan konflik dalam pernikahan antara Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae-Joon).

Drama ini disutradarai oleh Mo Wan-il dan berhasil membangkitkan emosi penonton dengan melihat perselingkuhan antara Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung.

Akting Han So-hee sebagai Yeo Da Kyung dalam drama ini sangat sukses, bahkan saat penayangan drama tersebut, Han So-hee sempat mendapat kritik dari warganet Indonesia karena aktingnya yang luar biasa.

2. Eve

Drama tentang perselingkuhan berikutnya adalah Eve. Drama ini dibintangi oleh Seo Ye Ji setelah mengalami hiatus lama karena dituduh terlibat dalam skandal. Selain Seo Ye Ji, drama ini juga diperankan oleh Park Byung Eun dan Lee Sang yeob.

Eve mengisahkan tentang seorang gadis yang mengalami perubahan drastis setelah tragedi yang menimpa keluarganya.

Di masa depan, gadis ini membalas dendam dengan menghancurkan keluarga besar yang menjadi penyebab kematian orangtuanya.

Salah satu bentuk balas dendamnya adalah menjadi selingkuhan pewaris bisnis keluarga tersebut. Namun, balas dendam yang dilakukannya berakhir dengan konflik yang tak terkendali.

3. VIP