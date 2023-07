Daftar Lengkap Harga TBS Sumut di Tingkat Petani yang Meningkat jadi Rp 2.060 per Kilogram Pekan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pekan ini harga Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ditingkat petani Sumatera Utara ( Sumut) meningkat, Kamis (6/7/2023)

"Pekan ini ada kenaikan harga untuk tandan buah segar kelapa sawit di Sumatera Utara," Ujar Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatera Utara Gus Dalhari Harahap kepada Tribun Medan, Kamis (6/7/2023).

Dikatakannya, saat ini harga rata-rata TBS di 15 daerah sentral produksi kelapa sawit di Sumut mencapai Rp 1.700 hingga Rp 2.060 per kilogram.

"Catatan harga rata-rata TBS per hari ini sekitar Rp 1.700 hingga Rp 2.060 per kilogram, naik dari harga rata-rata sebelumnya Rp 1.670 sampai Rp 2.020 per kilogram," Ucapnya.

Menurutnya, kenaikan harga TBS tersebut dipicu oleh CPO rebound yang saat ini juga mengambil peningkatan harga.

"Harga CPO rebound mengalami kenaikan, yang terimbas kepada kenaikan harga TBS pada pekan ini," Ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan rapat kelompok kerja teknis tim rumus harga TBS kelapa sawit produksi petani Provinsi Sumatera utara, CPO lokal dan ekspor Sumut dibandrol Rp 10.817 per kilogram, naik dari harga pekan lalu Rp 10.613 per kilogram.

Sedangkan harga kornel sawit lokal juga terpantau naik yakni diangka Rp 5.006 per kilogram.

Berikut daftar harga TBS di tingkat petani di Kabupaten/kota di Sumatera Utara

1. Kabupaten Langkat : Rp 1.650 per Kg

2. Kabupaten Deli Serdang : Rp 1.750 per Kg

3. Kabupaten Serdang Bedagai : Rp .2.060/ Kg

4. Kabupaten. Sim simalungun : Rp .1.950/ Kg

5. Kabupaten. Batu bara : Rp 1.740/ Kg

6. Kabupaten. Asahan : Rp 1.745/ Kg

7. Kabupaten. Labura : Rp 1.700/ Kg

8. Kabupaten Labuhan Batu : Rp 1.760/ Kg

9. Kabupaten Labusel : Rp 1.770/Kg

10. Kabupaten Paluta : Rp 1.750/Kg

11. Kabupaten Palas : Rp 2.050/Kg

12. Kabupaten Tapsel : Rp 1.700/Kg

13. Kabupaten Tapteng : Rp 1.710/Kg

14. Kabupaten Madina : Rp 1.980/Kg

15. Kabupaten Pakpak Bharat : Rp 1.760/Kg

