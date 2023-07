JADWAL Liga Spanyol: Getafe vs Barcelona, Bilbao vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Granada

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut ini jadwal Liga Spanyol (LaLiga).

Di laga perdana di antaranya ada laga menarik, Getafe vs Barcelona, Bilbao vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Granada

Simak selengkapnya jadwal Liga Spanyol 2023/24 pekan pertama.

Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, pekan pertama Liga Spanyol 2023/24 bakal digelar serempak pada tanggal 13 Agustus.

Dua raksasa Liga Spanyol yakni Barcelona dan Real Madrid tampaknya tak mengalami laga yang cukup sulit pada pekan pertama.

Dimulai dari Real Madrid yang akan bersua dengan Athletico Bilbao.

Sedangkan Getafe akan mejamu Bercelona.

D iatas kertas kedua tim lebih diunggulkan menang di laga perdana Liga Spanyol 2023/24.

Skuad Muda Real Madrid

Selepas Karim Benzema hengkang dari Real Madrid dan berlabuh ke pelukan Al-Ittihad di Liga Arab Saudi.

Tampaknya Los Blancos tak cukup lama mencari pegantinya.

Jude Bellingham secara resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru Real Madrid yang diboyongnya dari Borussia Dortmund.

Real Madrid dikabarkan harus merogoh kocek 103 jura euro untuk mendatangkan jasanya.

Kehadiran Jude Bellingham jelas semakin menambah kemewahan skuad Real Madrid musim 2023/24.