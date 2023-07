SOSOK Arman Wosi, Suami Baru Della Puspita Adalah Seorang Polisi, Kini Mengaku Istri Sah Muncul 

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Arman Wosi, suami baru Della Puspita adalah seorang polisi.

Kini perempuan mengaku istri sah Arman Wosi muncul.

Aktris Della Puspita baru-baru ini mengumumkan kabar bahagia telah menikah dengan seorang pria bernama Arman Wosi.

Della Puspita Nikahi Suami Orang? Istri Sah Curiga Arman Wosi Honeymoon Hingga tak Melayat Mertua (Instagram)

Setelah 10 tahun menjanda, kini Della Puspita akhirnya resmi menikah.

Kabar tersebut disampaikannya melalui unggahan Instagram miliknya @dellapuspita.

Della Puspita dan Arman Wosi telah menikah pada pada 11 Mei 2023.

"Berawal dari 29 Januari 2023 lalu, kita memilih 11 Mei 2023. Dari kupanggil kamu nama, lalu kupanggil kamu Du. Bismillah Du Welcome to my life suamiku," tulisnya.

Della juga mengunggah beberapa momen kebersamaannya dengan Arman Wosi.

Kendati begitu, lantas siapakah sosok suami baru Della Puspita ini?

Dilansir Wikipedia, pemilik nama lengkap Arman Juliansyah atau akrab disapa Arman Wosi lahir 18 Juli 1988.

Ia terpaut 9 tahun dengan Della Puspita yang lahir pada 1979.

Pria keturunan Tunisia dan Palembang merupakan polisi berpangkat Kompol.

Hal ini diketahui dari unggahan Instagram miliknya @armanwosi, yang mengunggah potretnya tengah mengenakan baju seragam kepolisian.

Sementara dalam bio Instagramnya pula, Arman Wosi mencantumkan pekerjaannya sebagai musisi dan pebisnis.