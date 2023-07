Tren Berubah, Matic Besar Dikuasai Honda

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Seiring dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus mengikuti perkembangan zaman, maka tren otomotif roda dua di Tanah Air juga terus dinamis dan seakan tak ada habisnya. Seperti halnya, diantara banyaknya tren jenis kendaraan, maka skutik berbadan besar dengan cc tinggi saat ini menjadi salah satu yang menguasai hati para pecinta roda dua.

Memiliki bodi besar dan transmisi automatik yang mudah digunakan, kehadiran big scooter jenis ini menjadi jawaban bagi pengendara roda dua yang ingin meningkatkan pengalaman berkendaranya. Selain itu, performanya lebih besar dibanding skutik biasa menghadirkan sensasi berkendara yang berbeda.

Di wilayah Sumatera Utara sendiri, kehadiran jajaran skutik bermesin 160cc besutan Honda dimulai dari matik mewah Honda PCX 160, matiknya para petualang Honda ADV 160, dan kesempurnaan berkendara dari New Honda Vario 160 terbukti sangat menarik perhatian dan menjadi perbincangan.

Hadir dengan performance yang lebih baik, didukung dengan kualitas mesin Honda yang tetap lebih irit, dan mengapliasi sejumlah fitur dan kecanggihan teknologi ini juga menjadikan big scooter Honda tidak terlawan.

Kesempurnaan jajran big scooter Honda dengan tampilan desain layaknya matik besar juga terbukti berhasil menjawab ekspektasi para pecinta skutik berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hdup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan, trio skutik besar Honda memang menjadi produk yang dinantikan pecinta sepeda motor Honda. Dimana All New Honda PCX160 menjadi model yang menghadirkan sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi, sementara New Honda ADV160 adalah model penjelajah yang didesain semakin berkelas, dan New Honda Vario 160 yang hadir memberikan kesempurnaan berkendara.

“Respon positif para pecinta Sumatera Utara pada jajaran big scooter Honda tentunya semakin mamacu Honda dengan semangat Satu Hati untuk terus melanjutkan komitmen mewujudkan impian dengan menghadirkan sepeda motor sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen dengan dukungan layanan purna jual terbaik,“ ujar Gunarko Hartoyo.

