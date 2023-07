LINK LIVE Streaming PSS Sleman Vs Persis Solo, Siaran Langsung Arema FC vs Persib Live Indosiar

Tonton LIVE Streaming PSS Sleman Vs Persis Solo

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton pertandingan Liga 1 sesaat lagi berlangsung Live Streaming PSS Sleman Vs Persis Solo.

Duel PSS Sleman Vs Persis Solo dimulai pukul 15.00 WIB.

Laga PSS Sleman Vs Persis Solo dilanjutkan Arema FC vs Persib Live Indosiar

Akses tautan link live liga 1 Live Streaming PSS Sleman Vs Persis Solo.

Duel PSS Sleman Vs Persis Solo disiarkan langsung live streaming tv Online.

Berikut Jadwal siaran langsung Liga 1 PSS Sleman Vs Persis Solo.

PSS Sleman ingin mempertahankan kemenangan seperti di pekan awal laga Liga 1 yang telah dijalani

Seperti diberitakan, PSS Sleman sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Bali United pada laga pertama Liga 1 2023/2024 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (1/7/2023).

Kemenangan itu akan menjadi modal bagi PSS untuk melanjutkan pertandingan kedua melawan Persis Solo.

Laga PSS Vs Persis merupakan pertandingan pekan kedua Liga 1 2023/2024 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (5/7/2023).

Untuk melawan Persis, pelatih PSS, Marian Mihail, berharap Elang Jawa dapat dukungan penuh dari suporter.

Sebelumnya, suporter terus memberikan tekanan kepada PSS dalam pertandingan pramusim menyambut Liga 1 2023/2024.

"Ini masa yang sulit, kami bekerja sangat keras karena memiliki masa up and down."

"Fans memberikan banyak tekanan untuk kami."