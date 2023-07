Putri Ferdy Sambo Unggah Kebahagiaan Keluarga, Warganet: tak Gagal Jadi Orang Tua, Gagal Urusan Lain 

TRIBUN-MEDAN.com - Putri Ferdy Sambo, Trisha Eungelica Ardyadana unggah momen kebersamaan keluara mereka di hari ulang tahun pernikahan orang tuanya.

Melihat hal itu, unggahan Trisha pun langsung banjir komentar warganet.

Banyak yang mengejek, banyak juga yang memuji cara Ferdy Sambo dan istrinya mendidik anak.

Trisha Eungelica Ardyadana sang anak membagikan video momen mesra di hari pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi genap berusia 23 tahun. (ig/trishaeas)

Diketahui Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menikah pada 7 Juli 2000.

Pada tahun ini, pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi genap berusia 23 tahun.

Mengingat momen tersebut, Trisha pun mengunggah kebersamaan keluarga mereka sebelum orang tuanya dipenjara.

Baca juga: Anak Ferdy Sambo Diejek Netizen Usai Unggah Video Romantis Orangtua di Ulangtahun Pernikahan

"230707 - happy anniversary mams n paps. walaupun tahun ini konsepnya LDR but i wish u tons of blessing, love, and happiness in ur marriage."

"sisanya ada di surat yak. love u all sososososoooo much mwah," tulis Trisha pada akun @trishaeas.

Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari warganet.

Ada yang mengejek Trisha tak tahu malu hingga memuji kebahagiaan keluarga mereka.

Putri Ferdy Sambo, Trisha Eungelica Ardyana berulang tahun pada 1 Juni 2023 kemarin. (HO)

"Mereka tidak gagal menjadi orang tua, tp gagal untuk urusan lain," tulis warganet

"Disaat keluarga kamu bahagia, banyak keluarga lain bersedih dan menderita atas perilaku keluarga kamu yang membekingi narkoba, human trafficking, korupsi, pembunuhan, prostitusi, ga ada toleransi buat keluarga mu," tulis yang lain

"Ntah knp gak pernah merasa ibah aku," komentar yang lain

"Mereka gagal jd polisi tp gak gagal jadi orangtua," komentar warganet lain

Baca juga: Rosti Simanjuntak Mulai Move On Usai Ferdy Sambo Dijebloskan ke Penjara, Gelar Pernikahan Sang Anak