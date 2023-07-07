Selamat Menempuh Hidup Baru untuk dr. Destrie Cindy Nadhila dan dr. Muhammad Mubarak Hazazi

Selamat menempuh hidup baru serta selamat berbahagia untuk dr. Destrie Cindy Nadhila dan dr. Muhammad Mubarak Hazazi

Editor: Ismail
zoom-inlihat foto Selamat Menempuh Hidup Baru untuk dr. Destrie Cindy Nadhila dan dr. Muhammad Mubarak Hazazi
Istimewa
Selamat menempuh hidup baru serta selamat berbahagia untuk dr. Destrie Cindy Nadhila dan dr. Muhammad Mubarak Hazazi. 

Happy Wedding

Selamat menempuh hidup baru serta selamat berbahagia untuk dr. Destrie Cindy Nadhila dan dr. Muhammad Mubarak Hazazi

 

Akad nikah Jumat, 7 Juli 2023

Resepsi pernikahan Sabtu, 8 Juli 2023

 

May your special day be filled with sweet memories that you can cherish forever. All the best wishes for both of you!

 

Dari: Billie Widyaputra Magiline-ASCOT

(*)

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Happy Wedding
Happy Wedding Day
Selamat Menempuh Hidup Baru
Ucapan Sukacita
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