Sinopsis drakor The Villain of Romance, Kisah Cinta Romantis antara Senior dan Junior Kampus

The Villain of Romance tayang dengan jumlah 10 episode pada 5 Juni lalu di jaringan original MBC Dramanet dan Viki.

TRIBUN-MEDAN.COM - The Villain of Romance merupakan drama Korea yang mengisahkan tentang perjalanan hidup para remaja yang tengah menuju masa pendewasaan.

The Villain of Romance ini tayang dengan jumlah 10 episode pada 5 Juni lalu di jaringan original MBC Dramanet dan Viki.

Drakor The Villain of Romance diperankan oleh Ha Seung Ri dan Baro.

Drama ini merupakan drama Korea Ha Seung Ri setelah sukses di drama All of Us Are Dead yang populer tahun 2022 lalu.

Aktris yang lahir pada tahun 1995 ini berperan bersama Cha Sun Woo atau Baro B1A4 dalam drama romantis kampus ini.

Sementara itu, aktor muda Baro menjadi pemeran utama di sini setelah kesuksesannya dalam Hit the Spot (2022) dan Reborn Rich (2022).

Dia beradu akting dengan Ha Seung Ri, yang dikenal karena perannya dalam drama All of Us Are Dead (2022) dan The King: Eternal Monarch (2020).

Sinopsis drakor The Villain of Romance

The Villain of Romance mengisahkan tentang kisah romantis realistis antara para mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang sedang belajar tsoal percintaan.

Karakter utama, Kang Hee Jae, sangat ingin terlihat keren di mata orang lain, tetapi sayangnya dia selalu meremehkan dirinya sendiri dan merasa lebih kecil dari plankton.

Sementara berusaha memaafkan pacarnya, Yoo Jin, atas perilakunya yang kasar, dia perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang obsesif.

Di sisi lain, Ban Yoo Jin adalah seorang mahasiswa senior yang sangat cerdas di kampus tempat Kang Hee Jae belajar.

Yoo Jin merasa bahwa dia tidak pernah berhasil mempertahankan hubungan lebih dari 100 hari dan khawatir akan hidup sendirian.

Oleh karena itu, ketika seorang mahasiswa yang lebih muda, Kang Hee Jae, dengan berani menyatakan cintanya, dia memutuskan untuk membawa mereka melalui beberapa "pelatihan" yang intens selama kencan mereka.