TIMNAS BRASIL Sudah Punya Pelatih Baru, Mampukah Ancelotti Bawa Tim Samba Juara Piala Dunia 2026

TRIBUN-MEDAN.COM - Timnas Brasil ternyata sudah punya pelatih baru untuk mengarungi Piala Dunia 2026.

Sebuah kabar beredar menyebutkan bahwa Carlo Ancelotti telah menjadi pelatih Timnas Brasil.

Tinggalkan Real Madrid dan Resmi Jadi Pelatih Brasil, mampukah Carlo Ancelotti membawa Neymar dkk menjuarai Piala Dunia 206?

Kapan Don Carlo Ancelotti Mulai Bertugas?

Kabar bahwa Ancelotti akan segera menjabat sebagai pelatih tim sepak bola Brasil tentu mengejutkan banyak pihak.

Carlo Ancelotti pun dikabarkan langsung mendapat tekanan besar di Real Madrid setelah resmi menjadi pelatih Timnas Brasil.

Sosok pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti telah menghebohkan media massa baru-baru ini.

Kabar Carlo Ancelotti jadi pelatih Timnas Brasil tersebut muncul dari jurnalis kenamaan Italia, Fabrizio Romano, yang dikutip Tribun Medan dari BolaSport.com.

Carlo Ancelotti diklaim telah dipastikan resmi akan menukangi Tim Samba Brazil.

Akan tetapi, pelatih asal Italia tersebut baru akan menakhodai timnas Brasil mulai Juni 2024.

Ancelotti masih akan menjabat sebagai juru taktik Real Madrid selama musim 2023-2024.

BREAKING: Carlo Ancelotti will become new Brazilian national team head coach starting from June 2024. ????????????????????

CBF president Ednaldo just confirmed that Ancelotti will be new manager of Brazil “starting from Copa America 2024”.

Carlo will respect his contract at Real Madrid. pic.twitter.com/pu4AO9m5eZ