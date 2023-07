The Rain Obati Guncang Panggung PRSU dengan Lagu Terlatih Patah Hati

The Rain akhirnya kembali manggung di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan tampil pecah obati penggemar, pada Jumat (7/7/2023) malam.

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - The Rain akhirnya kembali manggung di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan tampil pecah obati penggemar, pada Jumat (7/7/2023) malam.

Band asal Jogja yang berdiri tahun 2001 ini, digawangi oleh Indra Prasta, Aang Anggoro, Ipul Bahri dan Iwan Tanda.

The Rain tampil unik dengan menggunakan seragam ala mekanik, di mana baju dan celana menyatu.

Sang vokalis Indra Prasta mengaku sangat senang bisa kembali tampil di PRSU, setelah absen selama 4 tahun.

"Saya senang banget bisa tampil lagi di sini (PRSU), terakhir kita main di Medan juga di PRSU 4 tahun lalu," kata Indra Prasta.

Indra tampak bersemangat dan langsung memanaskan suasana dengan sejumlah lagu andalan The Rain, seperti Gagal Bersembunyi, Ujung Pertemuan hingga Kita dan Ketidakmungkinan, Tolong Aku.

Indra mengaku pertama kali main ke Medan pada tahun 2003 silam.

Saat itu, The Rain tampil bersama Dewa 19 dan Rif.

"Jujur, dulu pertama kali main di Medan saya grogi banget. Waktu itu kita main di Stadion Teladan. Pas megang mic saya sempat gemetaran, tapi setelah lihat penonton, semua rasa grogi langsung hilang. Apalagi waktu itu kita senang banget, sudah banyak penonton yang tahu lagi The Rain," tutur Indra.

Usai bercerita sejenak, Indra kembali menggeber gitar andalannya dan memainkan sejumlah lagu hits lain, seperti Terlalu Indah, Terima Kasih Karena Kau Mencintaiku, Dengar Bisikku.

Sebagai lagu penutup, The Rain memainkan Terlatih Patah Hati yang merupakan kolaborasi dengan Endank Soekamti.

"Terima kasih Medan, terima kasih untuk malam ini, kami selalu rindu dan cinta kalian semua," pungkas Indra.

Seorang penggemar The Rain, Hafni mengaku sangat senang melihat band favoritnya kembali manggung di kampung halamannya.

"Pas tahu The Rain mau manggung di PRSU, kita langsung janjian sama teman-teman The Rain Keepers (nama penggemar The Rain) Sumut untuk meramaikan di sini," kata Hafni.

Dikatakan Hafni, ia menyukai The Rain karena lagu-lagu yang mewakili perasaannya dan musik yang easy listening.

"Dari masih kecil sudah sering dengan lagu The Rain ya karena ayah saya suka mutarnya di rumah. Favorit saya itu Gagal Bersembunyi karena selalu ingat suasana minggu pagi di rumah setiap ayah saya memutar lagu ini," pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com)